Ny markedsansvarlig i Vesteraalens Avis

Hadsel

30-åringen er fra Stokmarknes, og er utdannet siviløkonom ved Universitetet i Tromsø. De tre siste årene har han jobbet som forsikringsrådgiver i If på Sortland, med fokus på salg og kunderelasjoner.

– Et spennende marked

Da stillingen som markedsansvarlig i Vesteraalens Avis ble lyst ut, så han på det som en god og spennende mulighet.

– Jeg søkte på jobben fordi at jeg synes det er et spennende marked og en spennende bransje, i tillegg til at det en god mulighet og på hjemstedet mitt. Jeg ser frem til å jobbe med mange flinke folk, sier han.

Godt samarbeid

Steffenakk er klar på at han vil fokusere på godt samarbeid.

– Jeg ønsker at vi skal ha et godt og gjensidig samarbeid med næringslivet i Hadsel, sier han.

30-åringen har allerede vært rundt på besøk hos noen bedrifter i kommunen, men forteller at han i tiden fremover vil besøke flere.