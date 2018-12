Thodebo ferdigbygd til fristen

Hadsel

Det fikk kommunestyret i Hadsel høre da de startet maratonmøtet i dag torsdag. Det betyr likevel ikke at det er innflytningsklar. Det vil bli tidligst i slutten av januar, ifølge Melchiorsen.

At det har tatt så lang tid skylder prosjektlederen på at forprosjekteringen ikke holdt mål, noe som understrekes ved at det har vært over 100 endringsmeldinger i løpet av byggeperioden.

– Det er noe vi ikke er fornøyde med, sa Melchiorsen da han orienterte de folkevalgte om fremdriften i prosjektet.

Hadsel Eiendom truer entreprenør med døgnmulkt på 40.000 kroner om ikke Thodebo står ferdig til 20. desember Dersom Thodebo ikke står klart til fristen 20. desember, har Hadsel Eiendom varslet dagmulkt fram til ferdigstillelse, som for PEAB sin del beløper seg til 40.000 kroner per dag.

93,5 millioner

Totalprisen på boligene vil ifølge de nyeste beregningene ende opp på om lag 93,5 millioner kroner, som er en liten endring i forhold til de drøye 91 millionene det opprinnelig skulle koste.

Det var tidligere en plan å få ferdig HDO-prosjektet, som også tenkes kopiert andre steder i kommunen men i mindre format, til november.

– Investeringene i nye bygg skal hjelpe Rådmann Ola Morten Teigen erkjenner at det er lagt opp til et stramt budsjett. – Men vedlikeholdsbudsjettet kompenseres med et stort løft på oppgraderinger av bygningsmassen, mener han.

Ny frist

Etter at entreprenørene fikk en ny frist til 20. desember til å bygge ferdig, med varsel om dagmulkt hvis den ikke ble overholdt, er det nå klart over overtakelse før jul. Det mangler fremdeles innvendige arbeider, som blant annet går på ventilasjon og varme, som ikke kan gjøres før det byggmessige er på plass.