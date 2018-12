Nå kan du stemme fram «Årets hadselværing 2018»

Hadsel

Basert på årets innkomne nominasjoner er det en sammensatt gjeng som kniver om årets hedersbetegnelse.

Renate Hansen (nominert blant annet for sitt håndballengasjement), Håkon Østgård og resten av Sandnes montessoriskole (for sitt arbeid for friskole på Søndre Langøya), May Bente Oshaug og turnfamilien (for sin innsats over mange år for barn og unge i hele kommunen), Samir Moghadam (for sitt engasjement som frivillig, blant annet gjennom «Åpen dør» på Melbu), Terje Voktor (årelang innsats for musikkmiljøet på Stokmarknes, blant annet i musikkforeningen) og Stine Sivertsen (arbeid for musikk på mange arenaer, men kanskje særlig de yngste).

Samtlige vil bli behørig presentert i VAs papirutgaver. Avstemningen vil foregå her på VOL, der det er mulig å stemme én gang per dag på sin favoritt. Stemmestopp settes ved midnatt nyttårsaften, altså i det 2018 blir til 2019.