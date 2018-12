Hadsel

Daniel Sowe er næringssjef i Hadsel kommune, og forleden var det et innledende møte på toppen av fjellet for prosjektet Storheia Arena.

Teknisk sjef i Hadsel, Øyvind Stensø Skjørholm opplyser til VOL at man er i mål med milepælene for veien opp til Storheia. Ifølge Sowe er utbedringene av veien som er gjort til nå et spleiselag mellom kommunen og Norkring, for å ta igjen vedlikeholdsetterslep.

Arctic Race og målgangen for 3. etappe: – Vi er i mål med milepælene for veien opp til Storheia – Vi har nådd milepælene vi har satt, og det er ikke mye som gjenstår før prosjektet kan realiseres, sier teknisk sjef i Hadsel, Øyvind Stensø Skjørholm om anleggingen av veien opp til Storheia.

– Vi har noen milepæler vi må nå før nyåret når det gjelder finansiering av veien, sier Daniel Sowe, som presiserer at veibyggingen opp på fjellet er mye mer enn et isolert etappemål for Arctic Race of Norway (ARN).

Fireårig prosjekt

– Vi er i full gang med prosjektet , og i går hadde vi Sparebanken med oss opp på Storheia. Det er ganske viktig for oss å få fram at Storheia Arena er mye mer enn Arctic Race. At vi fikk sykkelrittet og målgang i kommunen det bare et veldig bra sammentreff, som vi kan bruke som et moment videre i jobben, sier han.

Slik presenterer Storheia Arena Arctic Race-traseen Det jobbes på spreng for å få på plass midler til å realisere målgang på etappe tre under neste års Arctic Race of Norway på Storheia. Storheia Arena har nå laget en promofilm om traseen.

Sowe tilføyer at man nå har møter slag i slag fremover med potensielle partnere i Storheia Arena-prosjektet.

– Det er artige og spennende tider. Storheia Arena ska være noe som lever for alltid, som er startet nå som et utviklingsprosjekt som går over fire år, der vi skal få inn kapital til å bygge en bærekraftig destinasjon full av opplevelser, i enighet med grunneierne, sier han.

– Storheia Arena er Hadsel sitt bidrag til å sette Vesterålen på kartet, øke attraktiviteten for å bo her og tiltrekke oss flere større kultur- og idrettsarrangementer på sikt, sier han.

Eksterne millioner

Totalrammen for prosjektet, som går fra 2018-2021 er på 12 millioner kroner.

– Dette er eksterne millioner, og det er også et poeng som det er viktig å få fram, som kanskje drukner litt i debatten. Pengene til dette prosjektet går ikke på bekostning av hverken det ene eller det andre i kommunen, sier næringssjefen.

På Hadsel kommune sin hjemmeside er det en egen informasjonsside om arena-prosjektet, her ligger også spørsmål og svar fra publikum og filmen som presenterer prosjektet.

– Her kan hvermannsen gå inn og få all informasjon de trenger, sier Daniel Sowe.

Ser potensialet

– Hva slags tilbakemeldinger får dere fra Sparebanken?

– Gårdagens møte var bare et innledende møte, men de var veldig, veldig positive og ser potensialert i prosjektet, både hva det kan bety for regionen og for Hadsel, sier Sowe.

Han tilføyer at Sparebanken Nord-Norge er opptatt at at prosjektet skal nå bredt ut.

– Det vi jobber med opp mot Sparebanken med er noe som skal ha varig effekt, hvordan Storheia Arena kan være mest mulig, for flest mulig, det er det de skal hjelpe oss med, sier han.

– Gjør oss attraktive

– Vi har sendt ut søknader både til private og offentlige som vi skal følge opp, slik at vi får gjort status på dette i februar, sier Sowe om finansieringen av prosjektet.

Et av delmålene i prosjektet er å arrangere en åpningsfest «Kick-off Storheia» i forbindelse med avslutningen av Arctic Race of Norway i august 2019.

Næringssjefen startet i stillingen 3. desember, og trives i en kommune ser det skjer mye spennende.

– Var bare nødt til å gripe sjansen Daniel Sowe ser frem til å bli ny næringssjef i Hadsel

– Det er så artig å komme inn når man ser ting i sammenheng, alt som er i ferd med å skje. Vernebygget som er på gang, skoleutbyggingen som er på gang og kommunen sin satsing på attraktive boligområder. Og nå Storheia Arena, det er så mange enkeltting som i sum er med å gjøre oss enda mer attraktive. For Vesterålen er nødt til å posisjonere seg i kampen for hoder og hender i framtida, sier Sowe.

Utviklingen av Storheia Arena frem mot Arctic Race: – Det kommer garantert ingen bomstasjon til Storheia – Allemannsretten vil som tidligere gjelde på den nye veien til Storheia og marka for øvrig. Det kommer garantert ingen bomstasjon for motorisert ferdsel oppover i dalen her.

Reiselivssjef Astrid Berthinussen: – Nå har vi bedre tid å planlegge festen Reiselivssjef, Astrid Berthinussen er allerede igang med planlegginga av neste års Arctic Race.