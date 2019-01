Bare lettere skader etter bilulykke mandag

Hadsel

Tre biler med tre personer var involvert i en bilulykke utafor Melbu mandag. Tre personer ble i etterkant av ulykken fraktet til sykehus, politiet omtalte skadeomfanget som ukjent.

Tirsdag informerer kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset om status for de tre. Samtlige var kun lettere skadd, og to personer ble raskt utskrevet mandag, ifølge henne. Den siste personen ble værende på sykehuset over natten.

Vedkommende skal enten skrives ut snarlig eller er alt skrevet ut, ifølge Angelsen. Ingen av de involverte virker dermed å få noen varige men etter ulykken.