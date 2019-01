Mistet strømmen på Hadseløya

Hadsel

På sine nettsider melder Trollfjord Kraft om en pågående strømstans. Torsdag ettermiddag er det 17 kunder som er strømløse, men med det samme hendelsen skjedde var hele yttersida av Hadseløya mørklagt og fri for strøm.

Vakthavende hos Trollfjord Kraft, Robin Jakobsen sier man arbeider for fullt på stedet for å få tilbake strømmen.

– Vi var oppe i 340 kunder med det samme dette skjedde, hele yttersida av øya lå ute et øyeblikk. Per nå er det bare 17 kunder som er strømløse. Det er veldig lokalt, feilen er i to trafoer i Bergvika utenfor Stokmarknes som er ute, sier Jakobsen.

– Vi har montrører som er ute og jobber, de prøver å henge seg fast i stoplene så godt de kan. Det er en stolpe som er blitt brukket i Bergvika som er årsaken til problemet. Vi prøver nå å få koblet om slik at vi får spenningsnett til alle trafoene. Slik at vi kanskje har strømmen tilbake i løpet av en times tid, sier han.

Brukket av fallvind

De to trafoene det gjelder, falt ut da en stolpe brakk i uværet.

– Det er tydeligvis ganske kraftige fallvinder som kommer ned fra fjellet der ute i Bergvika. Vi skal prøve å få skiftet ut stolpen så fort været løyer, men det er ikke bare enkelt å få det til, sier vakthavende hos Trollfjord Kraft, Robin Jakobsen.

Han forteller at montørene deler av den biten av linja der den skadde stolpen er, og at dette blir koblet om. slik at man får trafoene i drift. Kraftselskapet har forberedt seg på uværet, og har mange i beredskap.

– Vi har holdt igjen alle montørene som var tilgjengelig, i tillegg til at vi har folk hjemme som er beredt til å rykke ut om noe skulle skje. Og vi er tre mann på driftssentralen, slik at vi er godt skodd til å ta det som kommer, sier han.

– Vi krysser fingrene for at det blir bedre og at det roer seg litt. Slik vi ser det på værmeldinga ser det ut til at det roer seg litt i morgen, sier Jakobsen.