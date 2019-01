– Kundene er flinke til å gi gode tips

Hadsel

– Vi har fått inn mange gode tips fra kunder som har sett at noe er galt, selv om det ikke har ført til at de har mistet strømmen. Det er veldig bra at de sier fra, sier Barry Larsen, administrerende direktør for Trollfjord AS.

Full storm i Bø, ikke fullt så sterk i Hadsel og på Andøya Det har vært mye vær i Vesterålen de seneste dagene. I Bø ble det målt full storm i dag. På Andøya og i Hadsel har det vært litt mindre vindfullt.

– Jeg forsto ingenting

Lena-Mari Torgersen fra Melbu forteller til VOL at det i løpet av natten har knekt et stort tre i hagen deres, som har lagt seg over en av Trollfjords koblinsbokser og videre inn på verandaen.

– Jeg forsto ingenting i morres da jeg hørte at det pisket greiner på verandaen. Det treet har stått der i massevis av år, men nå er det altså splittet på midten, sier hun.

Torgersen sier at hun tok kontakt med Trollfjord, som eier koblingsboksen, og at de skulle sende noen for å se på saken. Ellers var det ikke blitt noen skader på huset eller verandaen.

Vinden rev taket av stallbygning I Bø har Bjørkengen gård på Straume fått merke vindens herjinger. Deler av taket på ei stallbygning ble flerret vekk fredag morgen

Må prioritere

Larsen sier at Trollfjord ikke har fått så veldig mange henvendelser fra kunder om skader som følge av stormen.

– Det har vært ganske lite. Vi ser like fort som kundene når de for eksempel mister strømmen. Da sender vi ut melding umiddelbart til de som bor i det berørte området, sier han.

Den administrerende direktøren sier at de må prioritere hva de skal rykke ut på når de får henvendelser fra kunder og publikum.

– Da prioriterer vi ut fra hvor det er og hva det er. Alle feil blir rettet opp i fortløpende. I går hadde vi ute folk helt til langt utpå natten, og vi har mange ute i dag også, sier han.