– Håper å lande en ny løsning i løpet av dagen

– Vi håper at vi greier å lande denne nye løsningen i løpet av dagen, sier Eggesvik til VOL.

Må ikke nødvendigvis til Stokmarknes

Den tidligere løsningen med at hurtigbåten skulle ta med seg posten og at mannskap fra Boreal skulle levere posten i postkassene på kaiene, ble for dyr.

– Fylkeskommunen og samferdselsavdelingen hadde felles møte med Boreal og Posten Norge AS i går, og der kom vi ikke frem til en løsning. Boreal har fastbeløp på frakting av gods på rundt 260 kroner. Dette får vi ikke endret på, sier fylkesråden.

Mens Posten torsdag varslet at de vil sette opp postkasser ved kai på Stokmarknes fremfor på Hennes, etter ønsker fra innbyggerne i de tre bygdene, jobbes det nå med en annen løsning.

Kan hente hverandres post

Eggesvik sier at de forsøker å unngå at postmottakerne må reise til Stokmarknes for å hente posten.

– Vi prøver å få til en løsning der posten fraktes med hurtigbåten, men der mottakerne selv må hente den på båten når den kommer. Dette handler om postsikkerheten, for den må følges, sier han.

Det trenger derimot ikke å være slik at alle som mottar post må stå klar på kaia.

– Et alternativ kan være at innbyggerne skriver under på et brev, der de gir naboene tillatelse til å hente hverandres post. Da kan de legge posten i postkassene hvis de vil det, forklarer Eggesvik.

Hvorvidt denne løsningen blir utfallet, er ikke sikkert.

– Vi jobber i hvert fall med saken, og håper at vi kan lande en løsning i løpet av dagen, sier han.

– Blir litt oppgitt

Liv Kari Krey, fastboende i Lonkan, sier til VOL at hun torsdag morgen fikk høre nyheten om at de likevel ikke får levert posten to dager i uka med hurtigbåten.

– Jeg blir litt oppgitt. Før i tiden het det seg at Posten skulle yte service, men det er jo borte nå, sier hun.

Hun synes at løsningen som blir skissert nå, der de selv må på båten for å hente posten, kan være en grei løsning.

– Hvis man er hjemme når den kommer er det jo greit. Hvordan en slik løsning kan fungere må man nesten snakke med naboene om. Samtidig er det bedre å få posten levert slik enn at man må reise til Hennes eller til Stokmarknes, sier Krey.

