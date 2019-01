Boreal krever 80.000 kroner for å levere post på kaia. Nå tar Posten selv grep for å løse problemet

Hadsel

– Jeg mener at det er helt uakseptabelt. Det burde kunne være mulig for Boreal å få til en avtale for en billigere penge, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik til NRK Nordland.

VOL har tidligere skrevet at flere av beboerne på Lonkan, Helgenes og Brottøy i Hadsel, kunne havne i en situasjon der de fra 1.februar måtte reise fem timer til Hennes for å hente post i egen postkasse. For tre uker siden så det ut til at saken var i ferd med å løse seg. Eggesvik tok kontakt med Boreal i forbindelse med at hurtigbåten kjører forbi de nevnte stedene tre ganger i uka, i håp om at båten kunne ta med seg innbyggernes post og levere den på kaia.

Prøvte å forhandle

Nå viser det seg at Boreal ikke går med på denne løsningen. Årsaken er at Boreal ber om 80.000 kroner i året for at deres ansatte skal gå noen meter unna fergekaien for å levere posten i postkassene på Lonkan, Helgenes og Brottøy.

– Vi tilbyr å legge til et ekstra anløp i uka til disse stedene, samt at Posten får gratis frakt i våre båter. Resten er ute av våre hender. Vi har forsøkt å forhandle med Boreal, men de rikker seg ikke, sier Eggesvik til NRK Nordland.

Skisserer løsning

John Eckhoff, som er pressesjef i posten, bekrefter overfor NRK at de ikke ble enige med Boreal om en løsning, blant annet fordi prisen de krevde var for høy. Ifølge Eckhoff tar Posten nå grep for å finne en løsning på postproblematikken. De vil nemlig sette opp ti postkasser på Stokmarknes, hvor innbyggerne på de nevnte stedene kan hente sine postleveranser. Ifølge kanalen foretrekker innbyggerne denne løsningen fremfor å hente posten på Hemnes.