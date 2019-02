Åpner opp for de minste på årets Lekangrenn

Hadsel

– Til nå er det 16 påmeldte, fra Alsvåg i nord til Lofoten i sør, sier Leiv Tormod Hansen.

Åpnet for flere

Lekang ski- og bygdelag har arrangert rennet i en årrekke. De har også en gladnyhet for alle som ønsker å delta, men som ikke er gamle nok ennå.

– Vi har fått spørsmål hvert år om de som er under åtte år kan få lov til å starte. Det nye av året er at alle som kan gå en kilometer får starte en time før de andre, sier rennleder Tor Jensen.

– Og alle får premie, tilføyer løypesjef Per Ivar Hultgren.

Arrangørene kan melde om fine forhold i løypene, og har troen på at finværet holder seg til helga.

– Det skal ikke bli mer nedbør, og det skal heller ikke for kaldt, sier Hansen.

De ønsker også at det skal bli en hyggelig stund ved løypene på søndag for tilskuerne. De lover derfor at det blir noe å bite i for folk som foretrekker å følge med på rennet fra sidelinjen.

– Det blir også bra kafé her, med blant annet varme sveler og kaffe, sier Hansen.

– Heldige i år

I år fyller laget 65 år, og de forteller at laget har arrangert skirenn siden starten. Blant annet forteller de tre skientusiastene at det har blitt arrangert både nordnorsk mesterskap og veteran-NM i løypene på Lekang.

Denne søndagen kan de vifte med klasser for både små og store, uansett nivå. De har også fått opp den nye skihytta i god tid før rennet.

– For ei lita bygd som oss er det klart at det er en stor jobb å få til et slikt arrangement, sier Hansen.

De er derfor veldig glade for at de har fått støtte fra det lokale næringslivet både på Stokmarknes og Melbu.

– I år har vi vært veldig heldige med sponsorer og det er utrolig hvor flinke de har vært til å stille opp, sier Jensen.