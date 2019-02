Snart klare for nye latterkuler i Neshallen

Hadsel

– Vi har flyttet revyen i år. Den er vanligvis den første helga i mars, men i år er vinterferien den uka. Det har vært en positiv prosess, men nå er det bare ei uke igjen, sier produksjonssjef Anina Pedersen.

For det meste nytt, men litt gammelt

Den årvisse revyen på Stokmarknes begynner å nærme seg klar for generalprøve når VA er innom. De forteller at de har mange nye gullkorn i revyen i år, men at noen skikkelser går igjen.

– Vi har med Jesus i år også. I tillegg til rådmannen og ordføreren, sier Pedersen.

– År har vi også har styrket bandet med flere blåseinstrumenter.

I år som i fjor har de også dratt fram en gammel sketsj som de mener er like aktuell i dag som den gangen.

– Vi har med et gammelt nummer fra mellom sent 80- tallet og tidlig 90- tallet, som har blitt skrevet litt om, sier Pedersen.

Ideene til sketsjene på revyen henter de fra hverdagen og mediene. Ifølge dem er det ingen som er sikret fra å ikke bli med i et nummer på revyen.

– Vi har alltid idémyldring og det dukker jo opp ting i avisa, vi hører ting på jobb og vi opplever ting, sier sketsj instruktør, sier Merete Ovesen.

Snart premiere

De har jobbet med revyen siden september og ting begynner

– Det er hektiske dager nå, men vi håper på full sal, sier sang instruktør, Grethe Skagen Danielsen.

De understreker at revyen passer for både liten og stor, også de som ikke er fra Stokmarknes.

– Det er ingen sketsjer som gjør vondt for barneører, sier Ovesen.

Revyen i år har fått navnet Blakk og blåfrossen og det vil også bli en sketsj med samme navn under forestillingen.

– Blakk og blåfrossen er en sketch som kommer midt i revyen. Det navnet på revyen er passende fordi kommunen er blakk, det er kaldt og strømmen er dyr, forklarer Ovesen.