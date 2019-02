Leken og modig revy

Hadsel

2019-utgaven av Neshallrevyen holder seg, i alle fall i form, men kanskje ikke i innhold (noe vi kommer tilbake til) innenfor den klassiske revysjangeren. Numrene er varierte og består av både skjetsjer og rene sangnummer. Revyens eminente orkester sørger dessuten for å løfte forestillingen med klangfull musikk i flere sjangre.

Og når vi er inne på sjanger, er nok årets Blakk og blåfråsn en revy som er mest trofast til sketsj-, og delvis slapstick-sjangeren. Det betyr ikke at revyen er uten satire, for satiren dukker opp ved flere anledninger. En god håndfull av kommunens mest profilerte kommuneprofiler blir harselert med løpet av revyen, og noen av dem får også passet sitt behørlig påskrevet.

I ett av numrene, møter vi for eksempel en noe eldre utgave av helse- og omsorgssjef Marion Celius, som feirer prinsessebursdag på omsorgsboligkomplekset Thodebo. Her kommer satiren tydelig frem og får frem noe av spetakkelet som har vært i forbindelse med byggingen av nye omsorgsboliger, med et par friske fraspark attåt. Utvilsomt en av revyens sterkeste tekster.

Men det beste og artigste nummeret i årets Neshallrevy, i alle fall for undertegnede, var Fiskerinytt. Her møter vi to overamorøse karakterer som presenterer fiskerinyheter med litt for mye kåtskap. Teksten er morsom nok i seg selv, men det er skjetsjens visuelle drakt, og ikke minst samspillet og timingen mellom Hanne Lene Steffensen og Jan Sigve Hansen, som er hovedbeholdningen. Nummeret kan for øvrig også beskrives som Fiskerinyheter møter parodiversjonen av Fifty Shades of grey.

Et annet nummer som det garant vil bli snakket om etter premieren, var avslutningsnummeret Siste måltid. Der møter vi selveste Jesus og en håndfull av hans disipler. Den tilsynelatende historiske hendelsen er kjent for de fleste, og i utgangspunktet ikke et utpreget komisk premiss. Men ved å plassere den i en moderne setting og triviell setting som de fleste kjenner seg igjen i, blir situasjonen tatt ut av kontekst og skaper en kontrasfylt, men absurd ramme. Og aller verst er det for Jesus, stakkar. Men han finner da en løsning til slutt.

Noen konservative sjeler vil kanskje mene at nummeret er blasfemisk, men såpass må man tåle i 2019, og særlig på en revyscene.

Og da er vi inne på den største styrken til årets Neshallrevy. De tør å ta sjanser og lage humor av temaer og situasjoner som mange andre lokalrevyer ikke hadde turt å gripe tak. Jeg er ganske sikker på at både ensemblet, instruktør og tekstforfattere diskuterte grundig om at Siste måltid skulle inkluderes eller ikke. At de valgte å ta den med, viser at personene bak Neshallrevyen har baller. Virkelig store baller.

Et annet modig valg er den svært grafiske Blodig alvor, om nabofeiden mellom Stokmarknes og Melbu. Avkuttede lemmer og mye blod til tross, skjetsjen såpass vill at komikken flyter godt på overflaten. Nummeret nok likevel ikke for de aller sarteste.

Blakk og blåfråsn er likevel ikke uten lyter. Noen av numrene mangler dramaturgisk oppbygging, og ikke minst forløsende sluttpoeng. Ett eksempel i så måte, er Verkstedbakken, om hvor "fantastisk" de nye leilighetskomplekset på Søndre er å bo i. Utgangspunktet for humor er godt, men det blir for tamt, og tvisten og overraskelsen som gjerne kaller på gapskratten, uteblir. En anelse mer feinschmeckeri i arbeidet med noen av tekstenes punchlines, hadde derfor vært en fordel.

En annen løsning kunne også vært å kutte ut et par-tre av revyens 24 numrene for å få en strammere og enda mer dynamisk helhet.

Overraskelser er det likevel mange av i årets Neshallrevy, og noen kommer svært bardust på. Og når det gjør det, er det flere høydepunkter å le av. Men jeg skulle gjerne ønsket at det var enda flere av dem.

Anmeldelsen er basert på revyens generalprøve torsdag kveld.