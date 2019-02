Hadsel

I fjor var de tilbake på scenen, etter et opphold på 15 år. En pause som ble terminert med freske fraspark til politikere, administrasjon, bygda og livet anno 2018, og folk gikk mann og kvinne av huse for å humre seg gjennom lokalrevyens Lazarus.

De håper de treffer like godt i år, og som vanlig i revysammenheng, vil det være flere som vil kjenne seg igjen på scenen.

Viktig med balanse

Ifølge Andrè Ellingsen er balansen noe av det viktigste som sørger for at en revy har kvalitet.

– Det må være aktuelt, men samtidig skal tekstene og numrene være fleipete, i tillegg til at vi skal få være litt seriøse også. En god revy bør ha litt av alt, sier han.

At det har vært seriøse temaer som har opptatt innbyggerne på Sandnes er ikke akkurat en statshemmelighet.

De er imidlertid veldig klare på at det ikke handler om sure miner.

– Vi skal kunne henge ut folk uten å gjøre det for å være slemme, sier Ellingsen.

– Vi tar det opp temaer som folk snakker om, så det er heller ikke slik at vi sitter og bare finner på ting, sier Marit Fleines.

– Samtidig er det ikke billig humor, men et resultat av flinke forfattere som finner gode poenger i tekstene, og en gjeng som formidler dem bra, sier Andrea Enevoldsen, som totalt har seks opptredener i løpet av revyen.

Variasjon

Det er nok av inspirasjon både innenfor og utenfor kommunegrensene, men gjengen lover en Donald-fri revy.

Forestillingen til helga vil de likevel ikke avsløre for mye om, men er klare på at det skal være noe å kjenne seg igjen i for alle.

Inspirasjonen er blant annet hentet fra Monty Python, lokalpolitikk og nabolaget.

– Vi er 15 stykker på og rundt scena som gjør dette fordi vi liker det og folk setter pris på det, sier Fleines.