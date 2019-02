Kvinnehyllesten løftet taket på Kysthotellet

Hadsel

Mobilene gikk varme kvelden gjennom. Dermed sørget de 200 kvinnene som var fysisk tilstede på Kysthotellet lørdag kveld, for at minst det femdoble var med på festaftenen.

En hyllest til kvinnen

Det er en lysfattig og værpreget aften. En journalist med XY-kromosomer vandrer inn døra på kysthotellet, for å overvære en allerede utsolgt festaften, hvor Hadsel-kvinnene skal feire seg selv, skape nettverk, snakke om politikk og vise at de faktisk er ganske mange som vil noe.

– Æ blir heilt rørt, sier en tydelig rørt Siv Dagny Aasvik om den overveldende deltakelsen fra kvinnene fra både innenfor og utenfor kommunegrensa.

Hjertebarnet til Aasvik (Ap) og Lena Arntzen (H) er ment som en hyllest til kvinnen. Det er invitert kvinnelige ledere, forretningskvinner, politikere, og i salen sitter de med drømmer, planer, engasjement og pågangsmot. Men som av forskjellige årsaker trenger en liten dytt. En liten påminnelse om at de ikke er alene.

– Alle vi som har vært med å arrangere dette er så rørt og så fryktelig glade for at så mange flotte damer vil bruke kvelden i lag, kvitrer ordføreren, mens en stadig større strøm av gjester skyller inn i lokalet.

Aasvik mener engasjementet og det store antallet påmeldte viser at damene både har lyst til å møtes, å feire seg sjøl og at det definitivt har vært et behov for en slik kveld.

– Vi ønsker å ta plass i samfunnet, og dette viser hvor mange steike bra damer vi har i Hadsel, sier hun.

– Det er sammen dere er sterke!

Mellom en meny av blant annet saffron-avioli, ceviche av skrei og bacondadler, får salen høre om utfordringene de forskjellige talerne har møtt, men samtidig høre at det går an. Det er helt ok å være kvinne å ha mål. Å ville noe. Å ønske seg en plass i samfunnet, og få respekt for det.

– Vi skal ta plass i livet. På jobb, i verv både på arbeidsplassen, i næringslivet og i politikken. Da må vi heie hverandre frem, sa Aasvik.

Og salen jubler et årgangshvin.

Konferansier Erlend Elias stemmer i og roser Aasvik, Arntzen og resten av salens kvinner i ingen spesiell alfabetisk eller kronologisk rekkefølge for initativet.

– Det er sammen dere er sterke!

Den styrken skal kvinnene fortsatt få nyte godt av, med arrangementer i kvinnenettverkets regi fremover.

– Dette er et bra konsept, og jeg er overrasket over antallet deltakere, men det viser jo at det har vært et behov og ønske for dette, så her vi har noe å bygge videre på, sier Ailin Vatndal, i en kort prat med VOL.