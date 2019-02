Mindre skader på flytebryggeanlegg på Melbu

Hadsel

Etter det VOL kjenner til, skal en gangbru fra kaia og ned til en av flytebryggene, falt i vannet. Denne ble hevet søndag og skal nå være satt på plass.

Moloen på Steinesjøen i Bø: Skadet for flere millioner kroner i uværet Under uværet lørdag, har det oppstått store skader på moloen på Steinesjøen i Bø. Ifølge Fritjof Wangsvik, regiondirektør i Kystverket i Nordland, vil det koste flere millioner kroner å få reparert skaden.

Satt inn tiltak selv

Olav Hennig Trondal, havnesjef i Hadsel havn, sier at han ikke kjenner til dette.

– Da har de satt inn tiltak selv, og det er jo veldig fint, sier han.

Vil utvide og legge enda mer til rette i hadselhavnene Det er bare en drøy uke siden Olav Henning Trondal (57) startet i jobben som havnesjef i Hadsel Havn KF. Hans makker, trafikkinspektør Anders Jørgensen (41), har én måned mer på baken. Selv om ingen av dem har rukket å få et helhetlig inntrykk av havnene i Hadsel, er de klare på en ting: det skjer mye ved hadselhavnene.

Så langt har ikke havnesjefen fått beskjed om skader som uværet har påført deres anlegg.

– Her på Stokmarknes blir man litt skjermet for uværet, så det tar nok best på Melbu og på Fiskebøl. Jeg regner med at de tar kontakt hvis det har blitt skader i helga, sier Trondal.

– Verst med personskader

Ifølge havnesjefen lå et fartøy til kai på Stokmarknes under helgens storm.

– Når det er et slikt vær kan ikke noen komme seg ut på noe anlegg. En ting er hvis det blir materielle skader, som vil være uheldig. Det jeg ser på som verst, er hvis det oppstår personskader i slikt vær, sier han.

Heldigvis oppsto det ikke, etter det VOL kjenner til, personskader under stormen.

