Jakob vant KM-sprint, men fikk ikke medalje

Hadsel

Sørlie Pettersen gikk sprint lørdag morgen og kom først i mål i 18-årsklassen. Men han fikk likevel ikke utdelt gullmedaljen. Årsaken er at Melbo-løperen deltok på KM i Troms, som går av stabelen i Nordreisa.

– Siden jeg bor og går på skole i Tromsø, var det praktisk å gå KM her. Fordi jeg tilhører Nordland skikrets, er reglene slik at man ikke mottar medaljer når man går løp i en annen krets, og vinner. For meg er det helt greit. Jeg fikk god trening og kom først i mål, noe som er det viktigste, sier Sørlie Pettersen til VOL, og legger til at gullmedaljen gikk til vedkommende som ble nummer to.

Sørlie Pettersen er godt fornøyd med gjennomføringen av sprinten.

– Jeg hadde god kontroll på oppløpet og unngikk spurtoppgjør. Det var et godt gjennomført løp, slår den unge langrennsløperen fast.

Søndag står fellesstart i 15 km klassisk på programmet. Sørlie Pettersen sier at målet er å hevde seg i toppen. Om to uker er det duket for et av sesongens høydepunkt, junior-NM.

– Det ser jeg veldig fram til. Målet er å bli blant de ti beste i alle disiplinene, slår Jakob Sørlie Pettersen fast.