Inviterer til filmkurs med Torfinn Iversen

Hadsel

Blant kursholderne er blant annet Torfinn Iversen fra Sortland, som har regisert flere filmer. I tillegg skal Julia Andersen og elever fra medielinja også være instruktører.

– Det er et skup at Torfinn Iversen skal holde kurs. Han er en dyktig og har mye å bidra med, sier medielærer ved Hadsel vgs, Kolbjørn Hoseth Larsen.

Ifølge Hoseth Larsen lærer man primært å lage en god historie på kurset.

Han forteller videre at kurset passer for alle som har vært på kurs hos medielinja tidligere, eller som har litt erfaring. Selv om noen har minimal eller liten befatning med filmfaget, betyr ikke det at man ikke er velkommen på kurset.

– Alle er velkomne. Vi håper at mange møter opp. Dette er en fin ting å gjøre i vinterferien, særlig nå når skiføret er så dårlig, sier han, og legger til at interesserte kan melde seg på via nettsiden laternafillm.no

Torfinn Iversen (f. 1985 Sortland, Norway) begynte å lage film som elleveåring. Han har en bachelor fra Høgskolen i Lillehammer, og ble utdannet fra Nordland kunst og filmfagskole i

2009. Han deltok på Berlinale Talent Campus i 2009, og kortfilmen hans Levis hest ble tatt ut til Generation programmet på Berlinalen i 2012. Hans spillefilmdebut Oskars Amerika ble også tatt ut til Berlinale Generation i 2017. Kortfilmen hans Myrhull ble nominert til Amanda i 2018.

Julia Andersen (f. 1987) er produsent fra Tromsø. Hun har studert film ved New York Film Academy i NYC, og har jobbet på flere norske og internasjonale filmproduksjoner, blant annet Den 12.Mann. Julia er produsenten på kortfilmen Myrhull som ble Amanda-nominert for beste kortfilm i 2018.