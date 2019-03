LoVeLan er igang

Hadsel

Nå i helgen går den trettende utgaven av det populære datatreffet LoVe LAN av stabelen, i Vesterålshallen på Melbu. Sammen med deres over 40 frivillige crew-medlemmer samler Geex IL ungdom som er interessert i e-sport for en helg fylt til randen med aktiviteter, konkurranser, underholdning og mye sosialt samvær.

– Billettsalget startet i januar, og lagerbeholdningen av billetter blir mindre og mindre for hver dag. Erfaringsmessig tar salget av forhåndskjøpte billetter seg veldig opp de siste to ukene for arrangementet, og i år har vært intet unntak. Heldigvis er det romslig i hallen på Melbu, og med plass til over 300 datainteresserte skal det fremdeles være mulighet til å skaffe billett for de som ikke har gjort så enda, skriver arrangøren i ei pressemelding.

Flust av muligheter

Selv om du ikke stiller opp med PC har de mye å tilby på LoVe LAN, og det vil være mulig å kjøpe underholdningsbillett i døra under arrangementet for å kunne være med på konkurranser som ikke foregår på PC. I år kan de bla. friste med konkurranser i både limbo, sekkeløp, “Chubby Bunny” mm. Det vil også være fullpakket med digitale konkurranser for de som velger ta med PC.

– Vårt mål er å være en sentral del av en lokal kompetativ spillarena, med variert utvalg som vil treffe de fleste deltakerne. Vi satser derfor selvfølgelig på å holde den samme solide standarden som vi har lagt oss på de siste årene, forteller leder Martin Sander Olsen.

LoVe LAN vil i år ha konkurranser i Counter-Strike:GO, Leauge Of Legends, Fortnite, FIFA, Overwatch, Rocket League, Super Smash Bros Ultimate, Minecraft og Mario Kart.

– Spillet Fortnite er helt nytt under årets LoVe LAN. Dette har vært etterspurt av flere i perioden før lanet, og vi tror at deltakerne kommer til å sette veldig pris på dette, sier Olsen.

Lovpriser lokale sponsorer

De unge arrangørene kan ikke rose sine lokale sponsorer godt nok, og forteller at det er takket være dem at det gjør seg mulig å arrangere et såpass stort arrangement innenfor de trygge rammene de har. I tillegg støtter de opp med både kompetanse og bistand der det skulle trenges. LoVe LAN trekker spesielt frem Trollfjord og Elkjøp, som leverer alt fra rekordrask datalinje og båndbredde, til meget lukrative premier til spill-konkurransene.

– Uten våre sponsorer hadde LoVe LAN aldri blitt slik vi kjenner og elsker det. De gjør virkelig en fenomenal jobb, og vi synes det er fantastisk at lokale aktører er med på å få vårt arrangement på plass år etter år, forteller Olsen.

Med helt ny drakt

Noe annet som et helt nytt med årets LoVe LAN er deres rykende ferske grafiske profil. Nå i vinter har de med hjelp av flere av deres frivillige fått på plass en helt ny grafisk profil med både ny logo og andre grafiske elementer.



– Etter så mange år følte vi det var på tide å få oppdatert vår visuelle profil litt. Vi har derfor fått på plass en helt ny logo, samt flere andre grafiske elementer, opplyser Olsen.