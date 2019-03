Fløt med søppel i Stokmarknes sentrum

Hadsel

Politiets operasjonssentral har ingen registreringer rundt det som kan se ut som hærverk eller bare et hendig uhell i sentrum av Stokmarknes natt til Søndag.

Det ser ut som at hjulspor leder mot en søppelkasse som igjen er veltet med resultat at søppelet fløt i gata. VOL har mottatt bilde som viser søppelet, samt en politibil like ved. Ved politiets operasjonssentral sier de søndag formiddag at det godt kan være mulig at en patruljerende bil har stoppet ved hendelsen, uten å ha innrapportert dette.

– Det kan være i forbindelse med normal patruljering av bilen har stoppet her. Vi har i alle fall ingen registreringer rundt dette, fastslår operasjonslederen overfor VOL.