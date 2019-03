– I dag var det for mye som ikke fungerte

Hadsel

Han havnet til slutt på 38.plass, av 172 startende, noe han langt fra er tilfreds med.

– Jeg er ikke fornøyd og hadde en dårlig dag. Jeg valgt feil skipar i dag, så det var rett og bare tungt, sier Sørlie Pettersen til VOL.

18-åringen forteller at han særlig måtte betale for det dårlige skivalget på flater og i nedoverbakke.

– Det var særlig tøft i starten, og i tillegg kom det noen lange flater etter fem kilometer der gliden var ekstra dårlig, sier han.

Selv om det gikk litt trått på NMs første dag, ser Sørlie Pettersen fremover mot lørdagens renn. Da er det duket for 15 km skøyting, der han sikter seg inn blant topp 20.

– Jeg skal i alle fall gjøre det bedre enn i dag. Målet er å havne blant de 15-20 beste. Det er der jeg har brukt å ligge tidligere, sier han.

Søndag er det stafett, men fordi stafett er stafett og mange omstendigheter kan spille inn, synes vesterålingen det er vanskelig å ha noe konkret mål to dager før det braker løs.

– Laget har heller ikke blitt tatt ut ennå, og jeg tenker derfor ikke så mye på den ennå, sier han.

Sørlie Pettersen opplyser eller som at værforholdene på Savalen, som ligger i nærheten av Tynset, er forholdsvis gode.

– Utfordringen i dag har vært en del vind, noe som førte til at rennet ble utsatt i to timer. Forholdene var slik at det var vanskelig å oppholde seg på stadion, sier han.

På spørsmål om hva som vil være perfekte konkurranseforhold under tikilometeren lørdag, svarer han:

– Litt kaldere i lufta og ellers tørr snø. Og ikke minst at jeg har gode ski, slår Jakob Sørlie Pettersen fast.

De øvrige vesterålsløperne som deltar i NM, er for øvrig også Melbuværinger, nemlig John Ivar Karlsen og Bastian Holst. Mens førstnevnte havnet på 43.plass, endte Holst på 89.plass.