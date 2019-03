Kollektivt selvmord - spilles på Stokmarknes og Sortland

Hadsel

Om forestillingen: Beksvart komedie om en buss med selvmordskandidater på vei til Nordkapp. Det er midtsommer og – etter nok en konkurs – går direktør Rellonen inn i en låve for å skyte seg. Der finner han offiseren Kemppainen som holder på å feste et rep til en bjelke. Sammen bestemmer de seg for å utsette handlingene, og etter en lang diskusjon samme natt finner de en løsning de er fornøyd med: De vil samle selvmordskandidater fra hele landet til et seminar.



På seminaret bestemmer så en gruppe seg for kollektivt selvmord, og dermed starter en vanvittig reise i luksusbuss mot «dødsriket».



Kollektivt selvmord er den fjerde av Om forestillingen: Beksvart komedie om en buss med selvmordskandidater på vei til Nordkapp. Det er midtsommer og – etter nok en konkurs – går direktør Rellonen inn i en låve for å skyte seg. Der finner han offiseren Kemppainen som holder på å feste et rep til en bjelke. Sammen bestemmer de seg for å utsette handlingene, og etter en lang diskusjon samme natt finner de en løsning de er fornøyd med: De vil samle selvmordskandidater fra hele landet til et seminar.



På seminaret bestemmer så en gruppe seg for kollektivt selvmord, og dermed starter en vanvittig reise i luksusbuss mot «dødsriket».



Kollektivt selvmord er den fjerde av Paasilinnas bøker som ble oversatt til norsk, og den forener alle hans typiske trekk: humoristisk tilnærming til alvorlige temaer og stor innlevelse i høyst vanlige menneskers liv og problemer. AV Arto Paasilinna

REGI OG DRAMATISERING Bjørn Ravn Carlsen

SCENOGRAFI OG KOSTYME Even Børsum

DRAMATURG Carl Jørn Johansen

MEDVIRKENDE Stein Grønli, Rudy Claes, Jon Sigurd Kristensen, Stein Elvestad, Lars August Jørgensen, Dagrun Anholt, Ida Marie Bakkerud

Urpremiere på Nordland Teater 21. mars 2019. bøker som ble oversatt til norsk, og den forener alle hans typiske trekk: humoristisk tilnærming til alvorlige temaer og stor innlevelse i høyst vanlige menneskers liv og problemer.

AV Arto Paasilinna

REGI OG DRAMATISERING Bjørn Ravn Carlsen

SCENOGRAFI OG KOSTYME Even Børsum

DRAMATURG Carl Jørn Johansen

MEDVIRKENDE Stein Grønli, Rudy Claes, Jon Sigurd Kristensen, Stein Elvestad, Lars August Jørgensen, Dagrun Anholt, Ida Marie Bakkerud

Urpremieren på stykket er på Nordland Teater 21. mars 2019.

1. april vises teateret på Stokmarknes i Hurtigrutens Hus, mens det spilles i Kulturfabrikken på Sortland 2. april.