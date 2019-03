Hadsel

Under middagen mandag kveld, ble det delt ut priser i fire kategorier; beste forretningsplan, beste logo, beste markedsføring og beste reklamefilm. Prisene som hadselelevene tar med seg hjem, var i første og siste kategori.

– Tok halvannet år

Fønix Media UB tok førsteplassen for beste reklamefilm. Ungdomsbedriften leverer ulike medieprodukter, både innen foto, film og streaming, og juryen var klar i sin tale: «Et klarer budskap i en reklamefilm skal du lete lenge etter. Like viktig som i sitte eget produkt bruker De historiefortelling som teknikk for å presentere produktet sitt. Det er et imponerende håndverk som vitner om høy teknisk kompetanse hos bedriften.»

Herman Henriksen i Fønix Media UB, sier til VOL at de brukte god tid på filmen.

– Alt fra planlegging til innspilling tok halvannet år. I tillegg tok klipping og etterarbeid hele sommerferien.

At ungdomsbedriften stakk av med førstepremien, kom ikke helt overraskende på.

– Vi hadde siktet oss inn på å vinne, men man skal jo ikke ta seieren på forskudd. Vi er veldig glade for at alt arbeidet vi la i filmen, gav resultater, sier Henriksen.

– En svært tydelig reklamefilm

Andreplass i kategorien beste reklamefilm gikk til Redd Liv UB, også fra Hadsel. Ungdomsbedriften tilbyr en jakke for de som ferdes til havs eller til vanns. Denne har både flyte- og varmeelementer, som begrenser varmetapet til den som faller i sjøen, i tillegg til å holde vedkommende flytende.

Om deres reklamefilm sa juryen: «Dette er en tankevekkende og svært tydelig reklamefilm for et viktig produkt. Den rolige og alvorlige fortellerstemmen tar oss med inn i problemstillingen bak ideen og setter oss i en helt spesiell stemning. Dette er et produkt som kan være med på å redde liv.»

Sindre Bergvik, daglig leder i Redd Liv UB, sier at det var utrolig morsomt å vinne pris for nest beste reklamefilm.

– Vi kom spente og hadde forhåpninger om å komme på pallen innen én kategori i hvert fall. Først kom vi på andreplass for beste reklamefilm, som var utrolig gøy. Vi har jobbet lenge med å utarbeide filmen og har fått utrolig god hjelp fra HEHE media, som har stått for filmingen, sier han.

– Lettere å kjempe for NM-billettene

Denne ungdomsbedriften vant også pris for beste forretningsplan, og juryen sa at forretningsplanen deres var tydelig og beskrivende, i tillegg til at den oppfylte alle formelle krav.

– Inngående beskrivelse av produktet og problemet som produktet skal løse. BRA! Bruk av statistikk og fakta skaper tillit til gründere og produkt, står det i begrunnelsen.

Bergvik beskriver denne kategorien som den mest krevende. Da de hadde lagt ned mange timer og kvelder for å få et godt resultat, ville de gjerne vinne.

– Tredje og andreplass ble kåret, når bare førsteplassen var igjen hadde vi høy puls. Navnet vårt ble ropt opp og vi var utrolig stolte og glade over at vi kom på førsteplass over 32 bedrifter! Seieren kommer godt med, både økonomisk og for reklame av bedriften. Det gjør det også lettere for oss å kjempe om NM-billettene i dag, sier han.