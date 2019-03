– Bra at Norwegian tar ansvar og setter flyene på bakken, men jeg skulle ønske vi fikk bedre informasjon

Hadsel

19 Norwegian-avganger, til og fra Norge, ble onsdag innstilt etter at Boeing 737 MAX 8-flyene er satt på bakken på grunn av den fatale flyulykken i Etiopia forrige helg, der 157 personer mistet livet.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos, ber passasjerene om unnskyldning for at det har blitt rammet av at MA-flyene ble satt på bakken.

– Kundene er selvsagt vår hovedprioritet nå. Kollegene våre i Norwegian har jobbet hele natten for å finne en løsning for passasjerene som er påvirket. Takket være det, får vi tatt hånd om passasjerene, sier konsernsjef Kjos i en video på Twitter.

«Status onsdag morgen var at de aller fleste passasjerene ble ivaretatt, og vi jobber nå med å gi gode alternativer til noen hundre resterende passasjerer som skal reise til og fra norske flyplasser», opplyser selskapet.

Skulle til Budapest

En av dem som er rammet av at flyene er satt på bakken, er Mari Lind Aronsen fra Stokmarknes. Hun skulle etter planen til Budapest for å besøke en venninne, men slik ble det ikke.

– At jeg ikke fikk reist var egentlig udramatisk, selv om det selvsagt alltid er en ulempe når man ikke kan gjennomføre en planlagt reise. Jeg synes det er rett at Norwegian setter flyene på bakken med tanke på folks sikkerhet, sier hun.

For dårlig informasjon

Det hun derimot ikke er fornøyd med, er informasjonen som rammede passasjerer fikk både under og i etterkant av kanselleringen.

– Norwegian er ikke veldig flinke på kundeservice. Jeg prøvde å nå dem på telefon i over en time, men kom ikke gjennom. Jeg tok saken i egne hender og lastet så ned en app for å bestille ny reise. Etter hvert krasjet nettet og det endte til slutt med at jeg satt igjen med to returbilletter etter bestillingen. Når det først går galt, skulle jeg ønske at Norwegian brukte flere ressurser på å hjelpe kundene, sier Lind Aronsen.

Det hører med til historien at Lind fikk ordnet det slik at returbillettene ble kansellert, og at hun får igjen pengene. Den nye reisen til Budapest, som blir gjennomført på et senere tidspunkt, ble derimot dobbel så dyr.

– Det gjenstår å se om vi får refundert mellomlegget, sier Mari Lind Aronsen.

Får direkte beskjed

Ifølge Norwegian, gjør de hva de kan for å ivareta kunder som ikke kommer seg dit de skal i forbindelse alle kanselleringene.

– Berørte passasjerer får direkte beskjed, mens alle andre skal forholde seg som normalt. Vi jobber med å slå sammen flygninger, så de fleste som blir berørt, får ny avgangstid samme dag, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss til NTB.

– Vi jobber alt vi kan for å minimere konsekvensen for de reisende, understreker hun.

Næss viser også til at man kan sjekke på selskapets nettsider om flyet er i rute.

Det er ikke nødvendigvis avganger som skulle vært fløyet med 737 MAX 8-fly, som er innstilt. Avlyste avganger kan skyldes sammenslåingene Næss nevner, og det kan tenkes ved at fly omdisponeres.