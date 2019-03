Ørjan Robertsen blir Melbu og omegn samarbeidsliste sin ordførerkandidat

Hadsel

Robertsen var lenge aktuell som Hadsel Arbeiderparti sin ordførerkandidat, men blir nå istede MOS sin kandidat.

– Vi arbeider fortsatt med listeforslaget og «et sterkt lag», og så langt er det avklart at Ørjan Robertsen stiller på første plass og som vår ordførerkandidat. Jan Steffensen, Anne Karine Innbjør og Arne Reidar Johansen stiller også høyt på listen, skriver partiet i ei pressemelding.

I tillegg jobber partiet med å få på plass flere ungdommer på lista si, som foreløpig ikke er komplett.

Tidligere lokallagsleder Odd-Einar Sørensen stiller om partiet vil: Ny Ap-veteran tilbake – Jeg har gitt valgkomiteen beskjed om at jeg er tilgjengelig for å stå på lista. Men jeg vet ikke noe mer enn det, sier 63-åringen fra Kalsnes.

– Vanskelig periode

– Vårt hovedbudskap ved siste valg var at vi ville arbeide for gode kommunale tjenester, investering og utvikling på Melbu, i distriktene og i hele Hadsel kommune! Vi mener selv at vi har markert opp godt og vært synlig i forhold til dette i alle fora hvor vi har vært representert, skriver partiet som også forteller at de syns at de siste fire åra har vært vanskelige.

– Arbeidet har imidlertid dessverre vært vanskelig i siste periode, dette grunnet et politisk flertall som har markert seg på mangelfulle politiske prosesser, vide fullmakter og beslutningsrett overlatt til administrasjonen, nedbygging i distriktene (ungdomstrinnet Sandnes skole og Hadsel sykehjem) og hvor lite eller ingenting for øvrig har skjedd i distriktene i kommunal regi.

Nominasjonslista til Hadsel Frp er klar: Erwin Teigen (18) nominert som Hadsel Frp sin ordførerkandidat Hadsel Fremskrittsparti er klare med sin nominasjonsliste til høstens kommunevalg, med en overraskelse som ordførerkandidat.

Fikk signaler

Oppfordringer fra velgerne er årsaken til at de velger å gå på en ny periode som et alternativ i kommunen.

– Etter nøye vurderinger og etter å ha mottatt utallige oppfordringer fra alle deler av kommunen, har vi bestemt oss for å starte arbeidet med videreføring av MOS også for en ny periode.