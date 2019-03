Erwin Teigen (18) nominert som Hadsel Frp sin ordførerkandidat

Hadsel

For Erwin Teigen er mannen som skal fronte partiet som ordførerkandidat. Dette melder partiet i ei pressemelding.

– Teigen er glad for tilliten, men understreker at det er nominasjonsmøtet som avgjør dette søndag 24 mars.

Ifølge pressemeldingen syns Teigen det er en veldig spennende mulighet å ha blitt spurt.

– Spennende at de har sånn tillit til meg Erwin Teigen (18) ble nylig valgt inn som styremedlem i Nordland Frp, og han er nestleder i Hadsel Frp. Men grunnen til at han kom inn i politikken, er det man kan kalle hell i uhell.

– Skulle nominasjonsmøtet stille seg bak han som førstekandidat vil han gjøre en best mulig jobb for Fremskrittspartiet. Teigen er også stolt over det laget som er nominert på listen og føler dette vil bli et meget godt team som skal fronte Fremskrittspartiet i Hadsel fremover, heter det i pressemeldingen.

– Ser ingen problemer

Erwin Teigen er sønn av nåværende Hadsel-rådmann, Ola Morten Teigen. Om Teigen blir ordfører etter valget, skal ikke det by på noen lovmessige problemer.

– Det er ingen generelle regler som tilsier at sønnen til en rådmann ikke skal være valgbar til kommunestyret, sier professor Jan Fritjof Bernt, som er en av landets fremste eksperter på kommuneloven.

Han sier derimot at kommunestyret vil måtte vurdere habiliteten til sønnen i saker der veldig mye står på spill for rådmannen. Eksempelvis hvis han er i konflikt med deler av de folkevalgte medlemmene av kommunestyret.

– Da må man vurdere sønnens habilitet fra sak til sak, sier Bernt.

Han sier at sønnen er valgbar.

– Om det passer seg at en kandidat er sønn av rådmannen, er en sak som ikke dreier seg om juss, slår professoren fast.

Nominasjonslista finner du under:

1. Ordførerkandidat Erwin Teigen fra Stokmarknes

2. Janne Antonsen Stokmarknes

3. Glenn Andersen Melbu

4. Anders Samuelsen Stokmarknes

5. Anne Karin Sjøvoll Richardsen Melbu

6. Odd-Martin Åsheim Sandnes

7. Anne Margrethe Cameron Stokmarknes

8. Kjell Børge Freiberg Hennes

9. Camilla Skog Rodal Stokmarknes

11. Ole Andreas Holdø Melbu

12. Eilif Molund Stokmarknes

13. Stine Karlsen Haukenes

14. Otto Harry Olsen Gjerstad

15. Marte Freiberg Sandnes

16. Øyvind Kristoffersen Gjerstad

17. Tommy Didriksen Stokmarknes

18. Julie Freiberg Hennes

19. Jan Ivar Ellingsen Sandnes

20. Kine Beate Trones-Elden Stokmarknes

Nominasjonskomiteen har bestått av Håkon T. Hanssen, Camilla Skog Rodal og Kjell Børge Freiberg.