Ny keeper til Melbo

Hadsel

Trener Thomas Rønning er strålende fornøyd med signeringen.

– Å få Bogdan inn i gruppen vår slik at vi har to kvalitetskeepere, er særdeles viktig og det får vi nå i Melbo IL med denne signeringen, sier han til klubbens Facebook-side.

Dalascu er 22 år og kommer fra Romania hvor han har spilt på Akademiet til Dinamo Buchurest. Senest i fjor var han i troppen til CS Concordia Chiajna i rumensk eliteserie.

– Bogdan har allerede mange kvaliteter, men er fortsatt ung og har et voldsomt potensialet. Vi skal hjelpe han å utvikle dette slik at han kan ta nye steg. Han har allerede gitt et godt inntrykk til alle i klubben og viser gode holdninger, sier Rønning.