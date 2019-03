Nå blir det nytt helsehus på Stokmarknes

Hadsel

– Helsehuset skal bygges som modulbygg, og de funksjonene som skal samles her er helsestasjonen, ergo- og fysioterapitjenesten, legetjenesten inkludert skadestue og akuttstue, samt administrasjon. Blir det innendørs forbindelse til den nye omsorgsboligen? Ja, det blir en overgang med glassvegg, sa ordfører Siv Dagny Aasvik.

Malthus Uniteam AS har hovedkontor i Sandnes utenfor Stavanger, og det var et team på fire som hadde reist opp for å signere kontrakten. I tillegg til Bjarte Brunes som er anbudssjef for modul i bedriften, var Tom Meek, som har jobbet mye med anbudet, Jan Willy Olsen som er prosjekteringsleder, og sivilarkitekt Ann-Karin Tjørholm i Arkvest, som har tegnet bygget, med.

– Vi takker veldig til kommunen for tilliten og oppgaven vi har fått. Fremover vil det bli full rulle i forhold til prosjektering, og det vil bli en stram fremdriftsplan. Vi hadde møte i går og har allerede sett på en del ting som vi ønsker å gjøre for å optimalisere dette bygget, sa Brunes.

