Inviterer til årsmøte og paneldebatt

Hadsel

– Vi oppfordrer bedrifter som ikke er medlem til å melde seg inn og komme på årsmøtet. Vi trenger flere medlemmer for å nå målene våre om å bli en enda sterkere næringsforening og viktig brikke som skal bidra med å tilrettelegge for å utvikle næringslivet i Hadsel, sier leder i Hadsel Næringsforening, Toni Gjessing i en pressemelding.

Etter møtet er det duket for paneldebatt sett fra ett næringsperspektiv. Gjessing tror at mange vil interesse seg for debatten, og oppfordrer særlig politikere til å ta turen.

– Bedrifter som jobber i sin boble med sine ting hver dag for å gjøre en jo kan komme å få litt perspektiver og tanker fra andre bedrifter om fremtiden, sier han.

I panelet sitter flere erfarne næringslivsledere, inkludert Olaf Thommessen, som er adm. dir. i Bedriftsforbundet, kommersiell direktør i Nordlaks, Merete Nygaard Kristiansen, styremedlem i Innovasjon Norge, Barry E. Larsen, og administrerende direktør i Trollfjord AS. I tillegg deltar Lina Buvik Vibe, leder for det Nye Hurtigrutemuseet, i panelet. Ordstyrer vil være Gjessing selv.