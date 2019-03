Seilbåt kantret i Grunnførfjorden. Reddet seg til land selv

Hadsel

Dette får VOL opplyst fra Hovedredningssentralen.

Seilbåten kantret like vest for Grunnførfjorden like før klokken 22:00 mandag kveld. Meldingen kom inn til HRS 21:50 og helikopter, Kystvakta og alle tilgjengelige ressurser ble sendt i retning havaristen. Kort tid etter ble det meldt at mannen ombord hadde karret seg på et skjær og kommet seg i land. Han hadde så fått hjelp av lokale folk som hadde fått på han tørre klær. Mannen skal ellers ikke være fysisk skadd.

Seilbåten ligger etter rapportene i fjæresteinene og har skader. Årsaken til kantringen er foreløpig ikke kjent.