To kvinner på topp for Hadsel SV

Hadsel

Hadsel SV har valgt liste til kommende valg. Ny toppkandidat og flere nye stiller til høstens valg. Nominasjonskomiteen la frem følgende liste som ble valgt 20/3.

Her er lista til Hadsel SV 1 Nilofar Nori 2001 Melbu 2 Benedikte Aas 1983 Melbu 3 Jarle Johan Aalborg 1969 Stokmarknes 4 Oddgeir Finstad 1954 Melbu 5 Tine Nordrum 1975 Stokmarknes 6 Per Atle Bayner 1961 Stokmarknes 7 Gull Gullberg Pettersen 1967 Stokmarknes 8 Ove Jørgen Pedersen 1954 Stokmarknes 9 Vilde Johnsen Elvegård 2001 Melbu 10 Odd Johan Forsnes 1957 Melbu 11 Janne Laila Ørjansen 1967 Kvitnes 12 Djamel Hammadou 1974 Melbu 13 Kjersti Jørstad 1953 Stokmarknes 14 Trond Sætre 1938 Stokmarknes 15 Anne Berith Wisth Paulsen 1954 Melbu 16 Rolf Tore Mikalsen 1956 Bitterstad 17 Veronica Hege Hanssen 1973 Melbu 18 Jørg Terhardt 1973 Stokmarknes 19 Kari Anne Tøllefsen 1970 Stokmarknes 20 Sylvelin Sandvik 1940 Stokmarknes

Leder i Hadsel SV, Jarle Aalborg sier følgende:

– Vi er svært fornøyde med lista, ikke minst med å ha to kvinner på topp. SV er et feministisk parti, og for oss er det viktig å bidra til at kommunestyret får en god kjønnsbalanse.

Aalborg selv står på tredjeplass, bak Nilofar Nori og Benedikte Aas fra Melbu. De tre sitter også i styret i Hadsel SV. På de neste plassene finne vi veteraner Per Atle Bayner og Oddgeir Finstad.

– Jeg er veldig glad for tilliten", sier Nilofar Nori, som altså blir ordførerkandidat for SV i Hadsel.

– For meg er det et bevis på at hardt arbeid og sterkt engasjement virker. Jeg har hatt lederverv i SU i flere år, og føler meg klar for tyngre oppgaver.

Benedikte Aas skryter av Nori:

– Hun er ung, men hun har en politisk modenhet som imponerer. Hun har stor kunnskap, og gode analyser av politiske problemstillinger. Ikke minst forstår hun at politisk engasjement er krevende, og er villig til å bidra for kommunen. Det står det respekt av.

Hadsel SV har i inneværende periode kun én kommunerepresentant, Per Atle Bayner, men har ambisjoner om å styrke seg betraktelig, sier Aalborg.

– Ja vi har jobbet med organisasjonen, opplever stor medlemsvekst og stiger på meningsmålinger. Vi mener vi har god mulighet til å få inn tre representanter. Det må jo nesten, skal jeg komme inn og det skal jeg, sier han.