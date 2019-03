Nå har kvinnenettverket i Hadsel fått leder og et styre, men navnet lar vente på seg

Hadsel

Med seg som nestleder i foreningen har hun fått Ann-Mari Løveng. Øvrige styremedlemmer som ble valgt inn er Anne Margrethe Kleczka, Arlene Foster-Nielsen, Sara Strømberg-Skogstad, Siv Dagny Aasvik og Lena Arntzen.

Kvinnehyllesten løftet taket på Kysthotellet – Vi skal ta plassene våre i samfunnet, sier hadselordfører Aasvik til de rundt 200 kvinnene som deltok på "Damenes Festaften" lørdag kveld.

– Massiv respons

– I anledning damenes festaften som vi arrangerte 16. februar i år fikk vi massiv respons fra alle lag i den kvinnelige befolkningen, og tilbakemeldingene var at damenes aften gjentas, og at det var behov for en arena hvor damer møtes. Nettverket kom i stand i kjølvannet av arbeidet med damenes festaften, og nettverkets hovedformål er å være en forening som skal jobbe for å øke kvinners deltakelse i politikk, samfunnsliv og næringsliv. Nettverket skal også være en ressursgruppe og tilrettelegger for nettverksbygging , møteplasser og kursing, heter det fra nettverket, som foreløpig ikke har funnet et navn.