– Lenge hadde vi bare åtte-ni navn klare, men plutselig ble det en ketchup-effekt

Hadsel

Ikke overraskende topper veteranen Arne Ivar Mikalsen lista. På de to neste plassene finner vi Renathe Johnsen og Veronica Vangen Evensen. Mikalsen sier til VOL at det har blitt jobbet hardt og lenge med lista, og at arbeidet for alvor betalte seg i sluttfasen.

– Vi har holdt på lenge med lista. Vi hadde klart åtte- ni navn ganske lenge, men så begynte vi å ringe en del personer på slutten. Plutselig ble det en ketchup-effekt, der mange ønsket å være med. Vi har fått en fin blanding med både gründere, bedriftseiere, unge og godt voksne. Særlig er vi fornøyde med at vi fikk en del personer fra Langøysida, i tillegg til to fra Melbu, forteller han.

Solid erfaring

Mikalsen trekker frem Hjørdis Nilsen og Veronica Vangen Evensen, som begge er bosatt på Sandnes.

– Det er fint å få inn kandidater med politisk erfaring, noe også Renathe har. Tre av de fem øverste på lista har solid kommunestyreerfaring, sier han, og legger til at alle tilvekstene i partiet har sørget for en ny vår.

– Vi merker at det er en helt annen tyngde i diskusjonene på møtene våre, så det er ikke tvil om at det er viktig å inn personer som har vært ute en vinternatt før.

Rakk ikke fristen

Lista til Hadsel Venstre består av 20 navn, men den kunne vært enda lenger.

– Flere var interessert i å stå der, men noen var dessverre for seine til å melde seg på i tide, sier Mikalsen.

– Hvor mange er det realistisk at Hadsel Venstre får inn i kommunestyre til høsten?

– Det er helt realistisk at vi får inn tre. Får vi inn flere, vil det være en bonus. Det blir fryktelig interessant å se hvordan det ser ut etter at røyken legger seg niende september. Vi er inne i en god flyt og får stadig positive tilbakemeldinger fra folk. Jeg så atskillig mørkere på situasjonen for noen måneder siden, sier Mikalsen.

– Hvor sannsynlig er det at du selv ender i ordførerstolen etter valget?

– Det er mer realistisk og sannsynlig enn tidligere, men vi må gjøre et godt valg. Man vil også være avhengig av hvordan det går med de andre partiene, og så skal det diskuteres og forhandles i etterkant, slår Arne Ivar Mikalsen fast.

Nominasjonslista til Hadsel Venstre:

1. Arne Ivar Mikalsen, Stokmarknes

2. Renathe Johnsen, Stokmarknes

3. Veronica Vangen Evensen, Sandnes

4. Thor Håvard Waag Pettersen, Stokmarknes

5. Hjørdis Nilsen, Sandnes

6. Mattis Granrud, Melbu

7. Hilde Skogstad, Melbu

8. Aslak Mikalsen, Stokmarknes

9. Tonje Vestgård, Stokmarknes

10. Tor-Håkon Gabriel Håvardsen, Melbu

11. Stian Fredriksen, Stokmarknes

12. Bente Kristin Waag Pettersen, Stokmarknes

13. Levi Jensen, Stokmarknes

14. Fülöp Zoltan, Stokmarknes

15. Tanja Celius, Stokmarknes

16. Daniel Celius Hansen, Stokmarknes

17. Elisabeth Karstad, Stokmarknes

18. Frode Verningsen, Stokmarknes

19. Håkon Arthur Sandvold, Stokmarknes

20. Heidi Hansen, Stokmarknes