Peter Aas klar for Melbo

Hadsel

Dette skriver klubben på sin Facebook-side. Aas kommer til Melbo på utlån fra Alta, der han har spilt det siste året. Trener Thomas Rønning er strålende fornøyd med signeringen.

«Jeg har fulgt Peter helt siden han forlot oss og sett at han utvikler seg og tar steg, men at han nå trenger et miljøskifte. Han har vært ekstremt uheldig med skader de siste årene og han har et voldsomt potensial som vi skal prøve å hente ut», skriver han på klubbens Facebook-side.

Aas skal i første omgang spille for Melbo frem til utgangen av juli. Rønning håper at han og klubben kan utvikle Aas videre, slik at han tar nye skritt.

«Alle som kjenner Peter vet at han har våre verdier under huden og han har en profesjonell holdning til trening og restitusjon. Må også berømme Alta IF for at dette utlånet går i orden slik at vi som klubb ikke får noen utgifter i forhold til dette», sier Rønning.