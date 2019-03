– Stolt over gutta i dag

Hadsel

Vol skrev sist helg om laget fra Hadsel som slo Mjølner hele 4-1 på bortebane i kvalifisering til NM-spill.

Lørdag spilte Stokmarknes sitt Gutter 16-lag NM-kvalifisering mot Mjølner i Narvik. Hadselværingene presterte bra og slo hjemmelaget 4-1.

Dagens kamp mot Brage Trondenes var siste hinderet på deres vei mot deltakelse i Norgesmesterskapet. Knut Ivar Aarstein i trenerapparatet forteller overfor VOL om hvilken bragd det er gutta har vært med på, selv om det ble et knepent tap i dag, dog etter både ekstraomganger og straffesparkkonkurranse.

– Brage Trondenes er ett av de beste lagene i regionen, og vi holdt dem til 2-2 til full tid. Og da var Brage Trondenes heldige som klarte uavgjort ved kampslutt. De skåret et par minutter før full tid, og hadde også et par dommeravgjørelser på sin side. Nei, i dag skal vi bare være stolte over guttelaget til Stokmarknes og den jobben de har gjort den senere tid, forteller en synlig stolt Aarstein.

Stort steg i riktig retning

Å holde Brage Tronenes til uavgjort etter både full tid og ekstraomganger, er også noe lagkaptein Sander Myhra var meget fornøyd med. Han innrømmer at Brage Trondenes ble for sterke gjennom straffesparkene.

– Vi tapte nylig 7-2 mot samme laget, så resultatet i dag er en klar forbedring. Etter strafferunden ble det totalt 6-4 i vår disfavør, men vi er stolte og glade over fremgangen vi gjør. Vi er en meget god kompisgjeng, både på og utenfor banen, og vi backer hverandre opp når det trengs, forteller lagets kaptein til VOL.

Med så mange gode prestasjoner på fotballbanen i det siste, håper Myhra at laget vil ta med seg de gode vibbene inn i seriespillet når det tar til om ikke lenge.

– Dette lever vi lenge og godt på, avrunder han lattermildt.