Hadsel

Samfunnshuset var fylt med glitter, glam og høyt tempo fra start til slutt. Hele oppsettingen strålte av energi, spilleglede og kjærlighet til musikken de fremførte.

Brødrene Fredrik og Sigurd Klæbo Jenssen spilte solo sammen på «I`m comming out». Det var ei ny erfaring for dem.

– Det var veldig artig, sier Fredrik.

Musikk vi digger

Hvordan har det vært å jobbe med dette materialet?

– Det har vært utrolig artig. Dette er musikk vi rett og slett digger, svarer Sigurd.

– Det er noe helt annet enn å spille marsj i et korps, skyter Fredrik inn.

Melbo musikkforening stiller med egne sangere, men henter også noen utenfra. Rebecca Thuv-Jenssen synger til vanlig i Melbo blandakor.

– Jeg er vokst opp med denne musikken og kjenner alle låtene, men det er veldig spesielt å få være med å synge dem med denne oppsettingen, forteller hun.

Dette er vel ikke akkurat blandakor-materiale?

– Det kan det fort bli, svarer Thuv-Jenssen kjapt.

– Jeg elsker Madonna og fikk sunget ei av mine favorittlåter, sier hun.

Prøysen

Trond Ringlund er en av korpsets egne vokalister. Han sang Trassvisa hennes Tora av Alf Prøysen. Ei vise man ofte tenker handler om en mann og ei kvinne. Det er det ikke sikkert den gjør.

– Det var en ny erfaring for meg å synge denne visa. Den er nydelig, både teksten og melodien. Etter biografien som kom for noen år siden, fikk vi høre at Prøyse var bifil, men vi har aldri tenkt på denne visa her som om det har noe med den problemstillinga å gjøre, sier Ringlund.