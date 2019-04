MGD Hadsel leverte liste 35 minutter før fristens utløp

Hadsel

«Du kunne kanskje tro det, men det er ingen aprilspøk: Da ble det faktisk liste for Miljøpartiet De Grønne i Hadsel»

Det skriver MGD Hadsel på sin Facebookside etter at lokallag med interimsstyre ble stiftet i går, 31. mars.

– Vi jobba hardt på slutten for å kunne stille liste, vi måtte lage et interimsstyre og se at vi hadde nok folk. Vi klarte å stille med 11 på lista til kommunevalget, sier Jenny Danenbarger som er leder interimsstyret som har sitt første årsmøte 24. april.

Tar bekymringen på alvor

Hun er strålende fornøyd med at Miljøpartiet De Grønne nå har et lokallag i Hadsel, og sier dette om motivasjonen bak det å stille ei liste til høstens valg:

– Mye er for å at ungdommens bekymring på alvor. Men også fordi vi er levende opptatt og interessert i å ha både et lokalmiljø og et nasjonalt miljø som tar klimautfordringene på alvor, sier hun.

– Vi har en olje- og energiminister som til og med er fra Hadsel, som lyser ut flere og flere letetillatelser til oljeindustrien. Når vi heller burde slutte å ta opp olje, og bruke den store kompetansen som næringa sitter på og statens ressurser på ei langt mer bærekraftig satsing, sier hun.

Klimavennlige skoler

Danenbarger mener Hadsel har gjort riktige valg på noen flere felt.

– Hadsel kommune er ikke den kommunen hvor de andre partiene ignorerer miljøutfordringene i så stor grad. Vi får en fantastisk ny videregående skole som er bygget etter helt nye og miljøvennlige forskrifter. Og vi får den første ungdomsskolen i Nordland som er bygd i massiv-tre og er klimavennlig og det er kjempebra, sier hun.

– Utfordringen er moderpartiene, som ikke er så klimavennlige. Så selv om dette er et kommunevalg, mer dette et signal om at vi vil være med og si vårt. Og det er litt artig at vi kan stille liste, sier hun.

Savner ladestasjoner

En sak MGD Hadsel har høyt på dagsordenen, er ladestasjoner for elbiler.

– Selv om vi er flinke på noen områder, er det ganske betenkelig at når vi har et nybilsalg på elbiler som var på over 50 prosent i mars, så finnes det ikke en eneste ladestasjon for elbiler i Hadsel, hverken på Stokmarknes eller Melb, sier Danenbarger, før hun legger til:

– Det finnes ladestasjoner både i Sortland og i Bø. Dette er rett og slett ei strategisk utfordring.

Listetopp for MDG Hadsel er Torbjørn Moldestad.

– Han er en solid mann som bor på Sandnes. Grunnen til at vi stiller liste så seint, var at vi etablerte det midlertidige styret i går, og stilte lista da, og da var det søndag, sier hun.

– Vi har arbeidet med dette en stund, og startet i oktober, men så har det ligget litt på is en tid. Det handler litt om at de rette menneskene må komme sammen og faktisk gjøre dette, sier Danenbarger.

– Vi har ikke god tid

Ungdommer er opptatt av miljø, noe de nylige skolestreiker landet over viste. Nå håper lokallaget at de kan få oppslutning fra de unge.

– Ungdommene har egentlig gitt opp det politiske systemet, fordi det er så tregt. Det er det også en del voksne som har gjort. At vi stiller liste nå er for at vi skal prøve å se om vi kanskje klarer å utrette noe gjennom systemet også, sier Jenny Danenbarger.

– Vi har rett og slett ikke god tid på oss. Kommunene kan heller ikke sove i timen, og de siste rapportene viser at temperaturøkningen faktisk er større i Nord-Norge enn det man tidligere har trodd. Det kan bli ganske dramatisk for oss også, selv om vi ikke kjenner det på kroppen akkurat nå, slår Jenny Danenbarger fast.

Her er lista til Miljøpartiet De Grønne Hadsel:

1. Torbjørn Moldestad

2. Jenny Danenbarger

3 Vigleik Sjåvik

4. Marte Opshaug Teigen

5. Helle Nyvold

6. Kirsti Sogge Steimoeggen

7. Grethe Andreassen

8. Aksel William Danenbarger

9. Myriam Johanna Borst

10. Sara M. Eriksen

11. John William Danenbarger