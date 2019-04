– La politi være politi, la brannfolk være brannfolk, og la ambulansemedarbeidere redde liv!

Hadsel

Nærpolitireformen skulle gi mer politi nær folk. Den har kanskje gjort at politi som jobber med veldig krevende saker, jobber nærere hverandre. Det er bra. I tillegg har nok reformen gjort at ressursene nær politidirektoratet har blitt styrket, sa Siv Dagny Aasvik til Arbeiderpartiets Landsmøte.

– Men reformen har ikke gjort at folk som bor rundt omkring i Sogn og Fjordane, i Hordaland, i Finnmark, Nordland eller andre steder i distriktene, opplever et mer tilstedeværende politi med nok ressurser. For å si det enkelt; det hjelper lite med kvalitetspolitifolk, dersom det er altfor få av dem og de ikke kan nå fram når vi trenger hjelp, sa Siv Dagny Aasvik.

Antallet ambulanser kuttet

– I mange regioner er antallet ambulanser kuttet, selv om «de geografiske avstandene fortsatt er like store, fjellan like høg og glatt, og kysten e enda mer værhard enn før», sa Siv Dagny Aasvik.

Noen kommuner har prøvd å delta i ordningen som heter «Mens vi venter på ambulansen». En ordning der brannmannskap trenes i å utøve førstehjelp i påvente av ambulanse. -Dette skal være tilleggsfunksjon, men flere kommuner opplever at dette altfor ofte blir en løsning i stedet for ambulanse, sa Siv Dagny Aasvik.

Hun avsluttet med en appell til Landsmøtet: Dette er en ansvarsfraskrivelse. Det er kun ambulansetjenesten som omfattes av akuttforskriften! Er du akutt syk, så skal du ha krav på likeverdig hjelp- over hele landet, ambulanse må komme og vi må kunne ha like forventinger til innhold i bilene!