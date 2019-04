– Spesielt de minste synes det er svært ubehagelig

Hadsel

– Vi synes det er veldig trasig og uheldig. Vi er spesielt opptatt av dette med godt læringsmiljø, og dette påvirker selvfølgelig læringsmiljøet, sier hun til VOL.

– Må ta vare på skolen

Hovland opplyser at de oppdaget hærverket, som er skrift og tegninger gjort med sprayboks, lørdag morgen. Derfor er det sannsynlig at dette ble gjort fredag kveld eller natt til lørdag.

– Det er tegnet og skrevet skjemmende ord på flere av skolens bygninger. Elevene har selvfølgelig sett dette da de kom på skolen i dag, og kontaktlærerne snakker med dem om hendelsen i dag. Det er viktig å snakke med barna om at vi må ta vare på skolen og at hvis de vet noe, må de si det til lærerne eller komme til oss i administrasjonen, sier den konstituerte rektoren.

Hun opplyser at helgens hærverk er av et større omfang enn det de opplevde i midten av mars.

– Vi har vært i kontakt med politiet og saken blir anmeldt. Politiet sier at dette ikke er et skoleproblem, men et samfunnsproblem. Spesielt de minste barna synes dette er svært ubehagelig, sier Hovland.

Skolen vil nå se på tiltak som kan forhindre at noe slikt skjer igjen.

I en melding sendt ut mandag morgen til alle foresatte ved Stokmarknes skole, ble det opplyst at vaktmesteren vil male over hærverket når vær og temperatur tillater det.

Trolig en sammenheng

Politikontakt i Hadsel, Trond Olsen, bekrefter at skolen har vært i kontakt med politiet om helgens hærverk.

– Det er tagget, skrevet og malt utenfor klasserommene til andre-, tredje-, og sjuende trinn. Det er også tagget på personalbygget og et vindu. Tre lyskupler er blitt malt, og alle benkene på skolen er snudd opp ned, sier han til VOL.

Ifølge Olsen ser politiet sammenheng mellom hendelsen i midten av mars og helgens hendelse.

– Det som er tegnet og skrevet, og type spray de har brukt, tyder på at det kan være de samme personene nå, som i mars, sier han.

Ber foreldre følge med

Hendelsen i mars ble anmeldt og politiet gikk ut og ønsket flere opplysninger, men fikk ikke det.

– Vi er overbevist om at det er en eller flere som vet noe om dette. Derfor ber vi foreldre om å følge med på barna sine, se om de har spraybokser eller maling på klærne sine. Vi oppfordrer foreldrene til å snakke med barna sine slik at vi kan få en slutt på dette. Det er ikke noe trivelig, hverken for de ansatte eller barna å møte noe slikt, sier han.

Olsen sier at det brukes mye tid og ressurser på dette.

– Har dere noen mistenkte?

– Nei, det har vi ikke. Vi ble opplyst om saken mandag morgen. Vi håper på å få tips fra publikum slik at vi får slutt på dette, sier han.

Saken blir anmeldt og politiet oppretter sak.