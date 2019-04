Richard André fikk ærespris for å ha reddet åtteåring fra å drukne

Hadsel

Ifølge Øybadets Facebook-side, fant hendelsen sted i Øybadet på Melbu tidlig i mars. Som en av flere unger, lekte åtte år gamle Tian Bredal seg i vannet. Mens han var nede på bunnen, besvimte han, og ble liggende. To år eldre Richard Andre Arntzen, som også var i bassenget, var årvåken.

Han ble bekymret over at åtteåringen oppholdt seg så lenge under vann, så han dykket ned for å sjekke. Umiddelbart forsto han at noe ikke stemte. Assistert av venninnen Fatima, fikk han løftet unggutten opp på kanten. Badevakten kom til, og fikk den livløse gutten opp av vannet. Pusten kom raskt i gang, men gutten var bevisstløst i fire minutter før han våknet. Deretter ble han fraktet med ambulansefly til Bodø.

Har innført nye rutiner

En drøy måned etter hendelsen, sier Ellingsen at ulykker ikke alltid forekommer på den måten man forventer.

– Denne inntraff rett ved platten der vakten sto, midt i en flokk av venner - og med foreldrene i nærheten. Sjansene for at noe skulle skje akkurat her var i utgangspunktet lave, sier Ellingsen. Tilfeldigvis var det satt opp kurs i hjertestarter og HLR for de ansatte dagen etter - og det ble en god anledning til å gjennomgå hendelsen sammen med kollegaene, sier daglig leder ved Øybadet, Jonas Ellingsen til Øybadets Facebook-side.

Vaktene i Øybalet bytter på å sitte i bilettluka, og å stå vakt. Til hjemmesiden forteller Ellingsen at byttet skjedde 20-30 sekunder før uhellet ble oppdaget. Gutten skal ha lagt helt inn til kanten, og dermed i en smal blindsone som ikke var synlig fra platten.

– Blir aldri god nok

På spørsmål fra VOL omsituasjonen ikke burde blitt oppdaget tidligere, svarer Ellingsen at selv om sikkerhet er noe de prioriterer høyt, kan den aldri bli hundre prosent.

– Sikkerheten kan aldri bli god nok - og vi bruker hendelsen som grunnlag for ny gjennomgang. Vi ser at ulykker kan forekomme i basseng. Dessverre finner ulykker sted som vi ikke klarer å fange opp. Denne hendelsen var en påminnelse om det, sier Ellingsen.

Ærespris

Åtte år gamle Tian Bredal kom fra hendelsen uten skader. Sammen med de to som reddet ham, har Bredal fått klippekort på Øybadet. Ti år gamle Arntzen ble også ble også hedret med en egen ærespris for heltedåden.

– Vi tenkte en stund på hvordan vi skulle gi ham honnør, og da bestemte vi oss for å opprette en ærespris, sier Ellingsen.

Det foreligger ingen planer om at æresprisen skal deles ut årlig.

– Vi håper at vi slipper å dele den ut mer på grunn av samme type hendelse. I fremtiden kommer denne prisen kun til å bli delt ut ved spesielle anledninger, slår Jonas Ellingsen fast.