Hadsel kommune tilbyr tonnevis av gratis stein

Hadsel

– All steinen tilbys gratis til entreprenører, som kan komme og hente det de ønsker etter nærmere avtale med oss, forteller spesialrådgiver i Hadsel kommune, Hans Christian Haakonsen i en pressemelding.

Prioriterer pågående prosjekter

Den aktuelle massen ligger og hentes der det i dag er et steinbrudd på andre siden av veien for kysthotellet.

Det er rådmann Ola Morten Teigen som skal kontaktes for den som ønsker stein. Kommunen vil prioritere profesjonelle aktører som allerede er i gang med prosjekter eller der oppstart er nært forestående.

– Vi vil at massen skal tas aktivt i bruk så snart som mulig og ikke hope seg opp andre plasser, sier han.

Drømmer om handelspark

Haakonsen forteller at det hovedsakelig er gneis i bruddet som skal ryddes i området nordvest for boligfeltet. Han håper å ha reguleringsplanen for området, som har navnet AB2 i kommuneplanens arealdel, klar i løpet av året og næringsaktører på plass så snart som mulig etter det.

– Opprinnelig var arealet tiltenkt boliger, men støy fra veien og utfordringene dette ville medført gjorde at kommunen i 2016 bestemte at det heller skal brukes til næringstomter, sier spesialrådgiveren.

Noen aktører har allerede vist interesse for etablering, men ingenting er bestemt.

– Vi ønsker virksomheter som ikke sjenerer støymessig eller på andre måter for dem som bor i Lomveien og boligfeltet forøvrig. Rådmannen drømmer om en handelspark, så får vi se hva det blir til slutt, sier Haakonsen.