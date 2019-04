Vil ha lavere flyavgifter: – Bør føre til billigere billetter fra Skagen

Hadsel

I morgen skal fylkestinget ta stilling til en høringsuttalelse hvor fylkesrådet går inn for lavere flyavgifter for små og lette fly, av den typen som brukes på lokalrutene i Nordland.

– Lokalflyene mellom kortbaneflyplassene og Bodø eller Tromsø er navet i samferdselen i Nordland. De gir næringslivet, kulturlivet, politikere, pasienter, og folk på vei til familie eller ferie en rask og enkel reisevei rundt i Nordland, og videre ut i verden. Derfor støtter vi en endring av avgiftsmodellen slik at det blir billigere å fly de små og lette flyene som vi er helt avhengige av her nord, sier Eggesvik i ei pressemelding.

Reduserer avgiftene for små fly

Regjeringen har foreslått å endre startavgiften, terminalavgiften, og underveisavgiften. Alle er avgifter knyttet til selve flyet og ruten det flyr. Et 50-seters Widerøefly av typen Dash 8-300 vil i dag måtte betale 1.560 kroner i start- og terminalavgift hvis det tar av fra Skagen. Hvis avgiftssystemet blir endret slik som fylkesrådet har foreslått vil disse avgiftene reduseres med over 400 kroner per avgang, eller 28 prosent. For mindre fly, som et 39-seters Dash 8-100, vil rabatten bli enda større.

– Billettene fra Stokmarknes lufthavn Skagen er dyre. Vi forventer derfor at pengene som spares inn i form av lavere avgifter brukes til å sikre avgangene man har i dag, og til å senke billettprisen. Innsparingen kan ikke bare går rett på bunnlinja men bør også bidrar til billigere flybilletter for de som bor i Vesterålen, sier Eggesvik.

Fortsatt samme avgiftsnivå

Forslaget fra regjeringen endrer avgiftssystemet for fly, men senker ikke det totale avgiftsnivået. Eggesvik mener at dette er rett i et klimaperspektiv.

– Vi vet at det å fly fører med seg store klimagassutslipp, og avgifter er med på å gjøre grønnere transportmåter mer attraktive sammenlignet med flyturer. Sånn skal det være, men avgiftssystemet må også ta hensyn til at alternativene ikke finnes over alt og at flyene spiller en helt annen rolle i nord enn de gjør på det sentrale østlandet, avslutter samferdselsråd Eggesvik.