Hadsel

Mikalsen mottok nyheten om Fjellangers bortgang med sorg, tirsdag. De vokste opp i samme nabolag på 70-tallet og hadde mye med hverandre å gjøre. Han var sist i kontakt med henne på sosiale medier for noen uker siden.

– Guro laget aldri noe nummer ut av at hun hadde en funksjonshemming. Hun levde et fullverdig liv og hadde en stor karriere der mange andre hadde gitt opp. Hun fikk veldig mye ut av livet, sier han til VOL.

Tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger er død Tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger (55) er død. Fjellanger var statsråd fra 1997 til 2000 og nestleder i Venstre i fire år fra 1996.

Brydde seg om andre

Mikalsen poengterer at Fjellanger var svært politisk engasjert, noe som er nødvendig for å bli statsråd.

– Men hun var også veldig på og kunne det hun holdt på med svært godt. I tillegg kunne hun være tydelig og skarp når det var behov for det, sier han, og trekker også frem den tidligere statsrådens menneskelige side.

– Å være i samme rom som henne var veldig artig. Hun mente alltid noe, men hørte også godt etter på det andre sa, i tillegg til at hun virkelig brydde seg, legger han til.

– Hun var en kvinne som inspirerte mange. En ildsjel for miljø og likeverd. Siv Dagny Aasvik sier Hadsel kommune vil minnes Guro Fjellanger som et menneske med et engasjement av de sjeldne.

– Imponert

Ifølge Mikalsen beholdt hun engasjementet lenge etter at hun gikk ut av politikken, og viser til at da Trine Skei Grande ble kultur- og likestillingsminister, var Fjellanger med å etablere Venstres funkisnettverk der søkelyset var personer på som har funksjonshemming. Mikalsen minnes også en hendelse da han for alvor innså Fjellangers evne til å ta de rette avgjørelsene når det gjaldt som mest.

– Jeg lå på sykehus i Bodø i mars 2000, da Bondevik-regjeringen gikk av på grunn av gasskraftsaken. Og det var i stor grad Guro som gikk i bresjen og tok flagget og gikk. På det tidspunktet hadde jeg ikke blitt politisk engasjert. Jeg irriterte meg litt over avgjørelsen, men mest av alt var jeg imponert, og etter hvert innså jeg at Guro hadde rett, sier Mikalsen.

Grundig og kompetent

På spørsmål om hva han tror blir Fjellangers politiske ettermæle, svarer han:

– Hun var grundig og og faglig sterk. Det var ikke tant og fjas, noe det gjerne kan bli for mye av i dagens politikk. Hun fremsto som veldig kompetent, og det er også det ettermæle jeg tror hun får. Hun konsentrerte seg om det feltet hun kunne mest om, slår Arne Ivar Mikalsen fast.

Ble hyllet av politikere

En rekke politikere hyllet Fjellanger på Twitter da bortgangens hennes ble kjent tirsdag. Blant disse var tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Han fremhever Fjellangers innsats som miljøvernminister, og hvordan hun var som person.

– Trist melding å få at Guro Fjellanger er død. Altfor tidlig. Hun var en god og energisk miljøvernminister. Husker spesielt nært samarbeid i gasskraftsaken. Alltid godt humør og smittende latter, sitt handikap til tross. Hvil i fred, skrev Bondevik på Twitter kort tid etter at nyheten om Fjellangers bortgang ble kjent.

Kultur og likestillingsminister, Trine Skei Grande, trakk blant annet frem den avdøde vesterålingens politiske betydning.

– Guro har vært en av Venstres mest markante politikere. Hun ledet an da klodens første klimaavtale var på plass og har satt varige spor i norsk politikk. Jeg fikk innspill fra henne senest for en måned siden. Hun vil bli dypt savnet, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.