– Hun var en kvinne som inspirerte mange. En ildsjel for miljø og likeverd.

Hadsel

– Hadsel kommune minnes Guro Fjellanger som en ildsjel både for miljø og likeverd, med et engasjement av de sjeldne. Hun utmerket seg både som statsråd og bystyremedlem, og fikk i tillegg utmerkelser for sin innsats for likestilling, sier ordfører i Hadsel kommune, Siv Dagny Aasvik.

– Inspirerte mange

– Hun var en kvinne som inspirerte mange, og som viste at det er mulig å oppnå mye til tross for funksjonsnedsettelser, sier Aasvik.

Som miljøvernminister var Guro blant annet med på å fremforhandle Kyoto-avtalen, for mange et høydepunkt innen internasjonalt samarbeid for klima og miljø.

– I tillegg utviste Guro et intenst engasjement for likestilling og likeverd, både for mennesker med nedsatt funksjonsevnes rett til å delta i samfunnet på like vilkår, og for asylsøkere gjennom styreledervervet i NOAS. Guro Fjellanger vil bli dypt savnet, og vil bli husket som en som først og fremst kjempet for andre. Vi lyser fred over Guros minne, sier Aasvik.