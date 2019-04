Mangler penger: Utsetter Storheia-avgjørelse

Hadsel

Selv om næringssjef Daniel Sowe snakket varmt og med gåsehud om at prosjektet med ekstrem sannsynlighet ville utløse spillemidler og falt innenfor kriteriene blant andre Gjensidige-stiftelsen legger frem for å bidra med klingende mynt, var et enstemmig formannskap i Hadsel skeptisk til å gå videre med prosjektet på nåværende tidspunkt.

– Vi ønsker å fremme en utsettelsessak. Selv om dette er en veldig fin sak i folkehelseperspektiv, sier vedtaket at asfaltering først blir realisert når 80 prosent av ekstern finansiering er sikret. Nå er bare 60 prosent oppfylt. Vi ber om at saken behandles i ekstraordinært kommunestyre rett før fristen, blant annet fordi vi har et ønske om at alle partiene skal få være med å diskutere denne saken, sa Gro Marit Karlsen (Ap).

Har fått lovnader

Daniel Sowe, som onsdag skulle i møte med Gjensidigestiftelsen, etter at de hadde invitert ham for å legge frem prosjektet, mener det ligger sterke lovnader på bordet om ekstern finansiering.

– Nå er vi på oppløpssiden av fase 1. Vi har jobbet beinhardt med å få på plass midler, men er ikke helt i mål med fysiske tilsagn. Men vi har sannsynliggjort spillemidler og vet vi kvalifiserer på veldig mange parametre. Så vi har en god plan når det gjelder å få utløst midler, sier Sowe.

Det er usikkert når det de ekstraordinære møtene vil avholdes.