Trond Holten trekker seg som ordførerkandidat

Hadsel

Det bekrefter Hadsel Høyre i en pressemelding mandag kveld.

Allerede 18. juni 2018 ble det bestemt at Holten, som til vanlig arbeider som lufthavnsjef ved Stokmarknes lufthavn Skagen, var partiets ordførerkandidat. Han ble valgt enstemmig, og nominasjonskomiteen pekte den gang på at Holten de siste 20 årene hadde hatt ulike lederstillinger, og har gode egenskaper for å utøve godt lederskap som en samlende ordfører.

I pressemeldingen fra Hadsel Høyre står det at Holten har bedt om fritak fra sitt kandidatur som partiets ordførerkandidat.

– Et samlet styre stiller seg bak Trond Holtens avgjørelse, og i tråd med forskrift til valgloven § 15 (2) løftes dermed kandidatene på lista en plass opp, står det i pressemeldingen.

Videre skriver de at når situasjonen først har inntruffet, er styret svært tilfreds med at Lena Arntzen på kort varsel takket ja til å stille som partiets ordførerkandidat.

Hadsel Høyres liste til kommunevalget blir da som følger:

LENA ARNTZEN, Sandnes ANDREAS ØIEN JOHANNESSEN, Stokmarknes IVAR FREDRIKSEN, Sandnes Roar Holten Steffensen, Melbu Mona Løveng, Stokmarknes Nils-Olav Larsen, Stokmarknes Wongsanao Charnsawad, Melbu Reid-Are Pedersen, Stokmarknes Anne Lise Schei, Sandnes Harald Kristian Vatndal, Stokmarknes Bjarne Hals, Stokmarknes Julie Merethe Johansen, Stokmarknes Ove Schei, Stokmarknes Eilert Ellingsen, Sandnes Raymond Løveng, Stokmarknes Tommy Torp, Sandnes Martin Bjørnå, Stokmarknes Ragnhild Verningsen, Stokmarknes Terje Nikolaisen, Sandnes

Sjokkfritt nominasjonsmøte i Hadsel Høyre Ingen ramlet av stolen i sjokk da Hadsel Høyre møttes mandag kveld for å banke gjennom valglista si. Trond Holten på topp, Lena Arntzen på andre og Andreas Johannessen på tredje. Alle kumulert.

Trond Holten er Hadsel Høyres ordførerkandidat Trond Holten ble søndag kveld enstemmig valgt til å være Hadsel høyres ordførerkandidat til kommunevalget 2019.