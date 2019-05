Burchardt tilbake til Melbo IL

Hadsel

Det ble klart onsdag kveld.

Trener Thomas Rønning sier følgende:

– Det er veldig bra for oss å få Erik tilbake igjen. Sist han var her viste han at han har et veldig høyt toppnivå inne og min jobb blir å få han dit igjen. Han innehar ferdigheter som komplementerer lagsammensetningen vår, men først skal vi gi han god tid til å tilpasse seg igjen. Han er en godgutt som blir fin å få tilbake i klubben igjen, sier Rønning og avslutter:

– Vi ønsker Erik Burchardt velkommen hjem og lykke til i sesongen 2019.