Vedtok å gå videre med fase én av Storheia Arena

Onsdag behandlet kommunestyret i Hadsel Storheia Arena i et ekstraordinært kommunestyre. Dette etter at behandlinga ble utsatt under ordinær behandling i april. Målsetningen til rådmannen var å få gjennom saka, slik at man kan komme i mål med asfaltering innen Arctic Race i august.

Formannskapets innstilling 1. Rådmannen gis fullmakt til å gå videre med prosjektet Storheia Arena innenfor en foreløpig kostnadsramme på kr 6 500 000. Tiltaket finansieres som fremvist i tabellen «prosjektregnskap pr 15.april» . 2. Før øvrige tiltak kan iverksettes skal prosjektets vider e innhold behandles av kommunestyret i mai. Det forutsettes at det utarbeides konkrete arbeidspakker i prioritert rekkefølge som realiseres i takt med oppnådd finansiering . 3. Ordfører delegeres myndighet til å signere vedlagte avtale med grunneiere i området . Dette under forutsetning av at kommunen sikres tilgang som grunneier i området slik at man kan nytte utmark på linje med øvrige grunneiere. Dette inkluderer bruk av hele veien sammen med kunder/partnere til befaring, besøk og bruk av installasjoner i mindre omfang utenom de 5 arrangementer 4. Endelig avtale med grunneiere må signeres før masseutskifting og asfaltering kan påbegynnes .

Forslag til vedtak fra Frp, Høyre, Venstre og MoS Kommunestyret ser på Arena Storheia som et meget interessant prosjekt, både i forhold til idrett, i forhold til bevegelseshemmede, i turistsammenheng og for befolkningen forøvrig. Kommunestyret legger til grunn av bruken uansett skal være strengt regulert, og på ingen måte fremstå som noen form for fri ferdsel.

En videreføring av prosjektet betinger imidlertid at avtalen med grunneierne må reforhandles med sikte på en bedre tilgang og styring i forhold til aktuelle brukergrupper og næringsinteresser.

Hva angår finansiering, skal det arbeides videre med å oppnå målet om 80% ekstern finansiering og hvor kommunes bidrag settes til kr 2 mill., hvorav 1,5 mill. er kanalisert gjennom Trollfjord Kraft.

All øvrig finansiering må være sikret gjennom tilsagn eller bindende avtaler.

Rådmannen gis i oppdrag med å arbeide videre med prosjektet basert på ovennevnte forutsetninger

Under avstemningen gikk formannskapets innstilling gjennom. Dermed kan rådmannen jobbe videre med fase én i prosjektet.

Orienterte

Næringssjef Daniel Sowe orienterte først om ståa på prosjektet. Han fortalte at fase én av prosjektet er overfinansiert.

Fase én består av kapitalinnhenting for asfalt og bruksrett. Denne fasen er man altså i mål med. Totalt sett har man hentet inn 7.115.000 kroner. Fase én med asfaltering hadde en totakostnad på 6.455.286 kroner.

Fase to og tre har dermed allerede fått en god start, om kommunestyret velger å gå videre med prosjektet.

Det har vært en del snakk om slitasje på veien. For å illustrere dette, viste Sowe til skianlegget på Stokmarknes, hvor det ble lagt asfalt i 2013:

– Her er asfalten like fin i dag, sa Sowe.

Han mente også det ville bli lite slitasje som resultat av motorisert ferdsel.

– Avtalen med grunneierne er fem arrangementer i året. Utover dette, skal det ikke være motorisert ferdsel.

Han viste også at man la grunnarbeidet opp slik at veien skulle holde lenge, uten å forringes.

I dag er finansieringen på 7.115.000 kroner. Målsetningen var på 12 millioner kroner.

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen orienterte så om økonomien i prosjektet.

Han fortalte om mulighetene for spillmidler fra Norsk tipping. Her har man allerede sikret tre millioner kroner, men kan i beste fall oppnå det dobbelte.

– Spørsmålet er ikke om vi får, men hvor mye vi får, sa Løveng Hansen.

Når pengene kommer, vil imidlertid ikke kunne stadfestes.

– Fylkeskommunen prioriterer utbetalingene etter at Statsbudsjettet har redegjor for hvor mye som skal deles ut.

Her kan man oppleve etterslep. Et eksempel økonomisjefen tok frem, var Øybadet på Melbu. Dette sto ferdig i 2015, pengene kom i sin helhet først i 2018. Dermed må eventuelt kommunen forskuttere disse midlene.

– Realistisk vil det gå noen år før vi får disse pengene. Både skianlegg, kunstgress og flerbrukshall står foran i køen, fortalte Løveng Hansen.

Stilte spørsmål

Ronny Gabrielsen Frp kom etter orienteringen med et spørsmål:

– Med de begrensningene som ligger i avtalen. Tror administrasjonen det er eksterne aktører som vil bruke midler på Storheia?

– Det har jo kommet inn mange eksterne midler, så svaret på det er ja, svarte rådmann Ola Morten Teigen.

Gabrielsen spurte så:

– Vi ser at avtalen har løpetid på 13 år, med 19 millioner kroner i budsjett. Hva skjer om grunneierne trekker seg ut etter 13 år?

– Avtalen har et minimumsløp på 13 år. Årsaken til at den er satt til minimum 13 år, er at man vil åpne for en endring ved generasjonsskifte slik at grunneierne ikke blir bundet opp over to generasjoner, for eksempel, svarte rådmannen og presiserte at inntektene på 19 millioner kroner var potensialet i prosjektet. Målet var på 12 millioner kroner, hvorav altså 7.115.000 kroner er sikret.

Venstres Renathe Johnsen gikk så på talerstolen.

– Næringssjefen snakket om risiko. Kan man si noe i et stadig våtere klima, hva er risikoen med tanke på vedlikehold. Så har en snakket om fem arrangement i året. Er det slik at kommunen skal stå for disse arrangementene?

Rådmann Ola Morten Teigen tok en del av spørsmålet:

– Hvordan været blir de neste 13 årene, vet vi ikke. Det vi har gjort så langt er å gjøre et grundig og godt grunnarbeid. Både med grøfting, skoging og sikring. Veien skal nå tåle regn veldig godt. Vi har forsøkt å ta så stor høyde for ekstremvær som mulig.

Næringssjef Sowe svarte så på spørsmålet om arrangementer.

– Kommunen skal ikke være et eventselskap. Det er det en organisasjon som skal gjøre. Hvordan denne skal organiseres, er noe som kommer opp til politisk behandling ved ei senere anledning.

Debatt

Høyres Ivar Fredriksen var først på talerstolen da debatten ble kjørt igang.

– På vegne av alle i mindretallet, så er vi positive. Det eneste vi ber om er å ta en pust i bakken og få sikkerhet rundt økonomien. Næringssjefen sier det er en økonomisk risiko.

Fredriksen gikk inn på regnskapet. Her gikk han inn på at 500.000 kroner gikk inn fra kommunen, og 1,5 millioner kroner fra Trollfjord kraft. omlag 2 millioner kroner har nå blitt brukt til forberedelse av grunnen på veien opp til Storheia.

Fredriksen syns at mange av bevilgningene var for usikre, deriblant tippemidler, fylkeskommunale midler og Samfunnsløftet.

– Hvorfor har vi sånn hastverk? Det kan ikke være noen grunn å ta risiko på som dette, om vi ikke må. Han spurte så hvor mye av de omtalte inntektene som var 100 prosent sikret?

Rådmannen svarte:

– Det er brukt like i underkant av 1,5 millioner kroner til nå. På spørsmål om hva vi ikke har fått så har vi ikke fått 4 millioner kroner fra Sparebanken. Vi har fått 4.115.000 kroner til nå. Vi vet også at vi får minst 3 millioner kroner i tippemidler. Spørsmålet er bare når man får de, ikke om man får de. Dermed har vi inntekter på 7.115.000 kroner.

Videre fortalte han at kriteriene for utbetalingen var en realisering av prosjektet.

Kurt Jenssen (Sp) gikk på talerstolen:

– Da vi startet med jobben med Storheia Arena, var jeg skeptisk. Det var litt høytflyvende. Nå i det siste har vi imidlertid fått mer kjøtt på beina. Nå skal vi ta en avgjørelse. På bagrunn av orienteringene så må jeg innrømme at dette er nå i mine øyne et godt prosjekt. Jeg ser vi må bruke 500.000 fra Næringsfondet. Ved hjelp av dette, kan vi få realisert 12 millioner kroner. Jeg har aldri vært med på et prosjekt hvor eier har kommet så billig utav det.

Videre gikk han inn på at han trodde på tallene som var lagt frem, og at han så på prosjektets fase én som fullfinansiert.

– Fase to, her har man fått gode råd om hvordan en skal få tilsagn til fase to. Dermed er det god grunn til å tro vi kan innfri også fase to.

Geir Jørgensen fra Rødt gikk så på talerstolen:

– Nå blir vi innkalt i all hast. Med mindre enn en ukes varsel. Dette er ikke en lovpålagt og kritisk sak for Hadsel kommune å ta videre. Storheia kommer til å ligge der. Jeg er ganske sikker på at å kjøre en god runde med de som er rammet av utenforskap og spørre de hva de trenger. Så er det få som da vil si at asfalt til Storheia er noe som vil gjøre livet deres bedre. Rødt kommer til å stemme imot begge forslagene.

Dette fikk flere til å reagere:

– Det er påstått dette var ei hasteinnkalling. Det stemmer ikke. Årsaken var at formannskapet ville at alle skulle være med å avgjøre dette.

Jørgensen fikk så svare for seg.

– Det kan hende at ordet hasteinnkalling ble feil. Jeg bare opplever det som sjeldent at vi blir kalt inn ekstraordinært. Det er mange saker som er viktige som må vente til ordinære kommunestyremøter.

Hanne Elise Skare (Ap):

– Storheia Arena kan gjøre Storheia til et fjell som enda flere får et forhold til. Forutsetningen er at vi kan stå for det økonomisk. Kurt Jenssen sa at en inngang på 500.000 er drømmeland. Det har han rett i, men det som er viktig å ta med seg er at tallene også er reelle. Jeg mener også at folkehelseperspektivet blir tatt frem. For jeg tror vi kan oppnå mye med dette prosjektet. Dette blir attraktivt for mange flere i Hadsel enn i dag. De fem årlige prosjektene er spennende, men det er så mye mer, sa hun og gikk inn på at det er mindre fysisk aktivitet.

– Også i Hadsel er fedme et folkehelseproblem. Og det å være mer fysisk aktiv er man når det legges til rette for det. Vi har sett det i skianlegget, Kjærlighetsstien på Taen, Kos & Amfi på Melbu. Det viser at når det legges til rette for bruk, så benyttes det. Derfor mener jeg at dette prosjektet er for bra til å ikke gå for det.

Opposisjonen med eget forslag

Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Melbu og omegn samarbeidsliste kom i møtet med et eget forslag. I korte trekk gikk det ut på at kommunens bidrag ikke skulle økes, og at avtalen med grunneierne skulle reforhandles slik at kommunen fikk mer kontroll på tilgangen. Forslaget ser du i sin helhet i faktaboksen under.

Venstres Renathe Johnsen var opptatt av hva som var oppe til behandling.

– Fase én av prosjektet er fullfinansiert slik det står i dag. Litt av problemet med debatten nå, er at vi snakker om fase to, som vi etter planen skal behandle i mai. Jeg føler debatten er gått ut over det vi er blitt invitert til å vedta. Så jeg ber om at en sier noe om det. Slik jeg forstår flertallets innstilling, så er det slik at fase én er fullfinansiert, så er fase to noe vi skal diskutere i neste fase.

Einar Roger Pettersen (Ap) gikk så på talerstolen.

– Slik jeg ser det, er det i fase én en veldig lav risiko, i motsetning til det Høyre og Fredriksen sier. Det er ikke mange prosjekter jeg har sett så liten risiko og egenkaptial eller dugnad som dette. Arctic Race er kanskje grunnen til at vi har det travelt, men vi har det også travelt med tanke på å komme igang med fase to og tre. De mulighetene vi får med dette for universell utforming er fantastisk. En har muligheter også å utvikle områder rundt også. Så mulighetene er fantastisk og derfor mener jeg vi må gå for dette prosjektet.

Ivar Fredriksen (H) gikk så tilbake på talerstolen.

– Vi har aldri sagt vi er negativ, vi mener bare vi må ta en pust i bakken og være sikre på tallene.

Rådmannen svarte så:

– Administrasjonen mener vi har sikret 110 prosent av finansieringen av fase én. Om man ikke tar finansieringen fra tippemidler som reell, og utsetter, vil det kunne føre til at vi ikke får gjennomført oppstart i år. Om vi utsetter så betyr det at vi ikke får realisert dette i år. Det betyr ikke nødvendigvis en tar livet av hele prosjektet. Men kanskje en mister noen av de støttespillerne en har fått.

Avstemming

Etter et gruppemøte gikk så kommunestyret til avstemming.

Forslagene som var oppe, var altså Formannskapets innstilling mot Frp, Høyre, Venstre og MOS.

Gro Marit Karlsen fremmet et forslag i formannskapets innstilling hvor det skulle undersøkes om det krevdes regulering av asfaltarbeidet.

Venstres Renathe Johnsen kunngjorde så at man kunne ta punktvis avstemning.

Avstemningen gikk som følger:

1. Rådmannen gis fullmakt til å gå videre med prosjektet Storheia Arena innenfor en foreløpig kostnadsramme på kr 6 500 000. Tiltaket finansieres som fremvist i tabellen «prosjektregnskap pr 15. april» .

Dette punktet gikk gjennom med 23 mot én stemme fra Rødt.

2. Før øvrige tiltak kan iverksettes skal prosjektets videre innhold behandles av kommunestyret i mai. Det forutsettes at det utarbeides konkrete arbeidspakker i prioritert rekkefølge som realiseres i takt med oppnådd finansiering.

Også dette gikk gjennom med 23 stemmer mot én fra Rødt.

På punkt tre ble et forslag fra opposisjonen satt opp mot formannskapets forslag.

Formannskapets forslag lød slik:

3. Ordfører delegeres myndighet til å signere vedlagte avtale med grunneiere i området. Dette under forutsetning av at kommunen sikres tilgang som grunneier i området slik at man kan nytte utmark på linje med øvrige grunneiere. Dette inkluderer bruk av hele veien sammen med kunder/partnere til befaring, besøk og bruk av installasjoner i mindre omfang utenom de 5 arrangementer.

Dette ble satt opp mot opposisjonens forslag som lød som følger:

En videreføring av prosjektet betinger imidlertid at avtalen med grunneierne må reforhandles med sikte på en bedre tilgang og styring i forhold til aktuelle brukergrupper og næringsinteresser.

Her fikk formannskapets forslag 15 stemmer, mens opposisjonens fikk åtte stemmer. Dermed gikk formannskapets forslag gjennom med 15 mot åtte stemmer.

Neste punkt gikk på grunneierne.

4. Endelig avtale med grunneiere må signeres før masseutskifting og asfaltering kan påbegynnes. Dette gikk gjennom med 23 mot én stemme fra Rødt.

Siste punkt var tilleggspunktet fra Ap.

5. Undersøkes med fylkesmannen om fast dekke krever reguleringsplan. Dette gikk gjennom enstemmig.

Dermed får rådmannen fortsette jobben med å sikre asfaltering innenfor kostnadsrammen på 6.500.000 kroner.