Økonomisjef i Hadsel: – Vil koste 1,3 milliarder for kommunene å levere de samme tjenestene i 2020

– Begrepet frie inntekter er selvsagt en definisjonssak. Det innebærer bare at det ikke er øremerket til noen særskilte formål, men kommunen må selvsagt levere de lovpålagte tjenester, sier Løveng.

Han sier han foreløpig ikke lest noen detaljer, men ser at kommuneproposisjonen legger opp til en vekst på mellom 1 og 2 milliarder til kommunesektoren i 2020. KS har tidligere beregnet at kommunene får en demografikostnad på 1,3 milliarder i 2020.

– Det betyr enkelt forklart at endringene i befolkningssammensetningen tilsier at det koster 1,3 milliarder å levere de samme tjenestene i 2020, som kommunene leverte i 2019. Hadsel har beregnet at det vil koste 2-3 millioner kroner mer å betjene innbyggerne i 2020, sammenlignet med 2019. I tillegg til dette kommer selvsagt lønns- og prisvekst, sier Løveng.

Han forklarer at alt under 1,3 milliarder vil derfor gjøre det vanskeligere for kommunene.

– Nå antar jeg at det vil komme noen krav til nye oppgaver, slik det har gjort de senere år. Her kan nevnes bemanningsnormer i skole og barnehage, gratis kjernetid i barnehag. Det har jeg foreløpig ikke oversikt over. Jeg har heller ikke sett hvor stor andel Hadsel kommune vil få av dette, det kan være større lokale utslag av dette, sier Løveng og avslutter:

– Det er imidlertid stor forskjell på 1 milliard og 2 Milliarder som intervallet regjeringen har fastsatt. Min mening er at alt under 1,3 milliarder vil gi mindre penger til kommunene.

