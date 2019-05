Her vil Erwin ha havnepromenade

– Se for deg å kunne gå langs promenaden, her i Stokmarknes sentrum.

Hadsel

Den unge politikeren mener at vernebygget rundt Finnmarken og det planlagte hotellet på Stokmarknes danner et slags grunnlag for å etablere en havnepromenade. Den bør kunne gå fra børøybrua til hurtrigrutekaia, ifølge Teigen.

– Dette er foreløpig ikke noe forslag, men en intern idé vi i FrP jobber videre med. Vi ønsker å bevare kystlinja slik at vi kan ta vare på muligheten for en havnepromenade langs kystlinja i sentrum.

Han har ikke hørt med de øvrige partiene i Hadsel, men tror at også andre partier kan være med på dette.

– Det vil være bra om man får butikker og restauranter som en slags handlegate mot sjøen, som kan skape en trivelig stemning.

I en pressemelding utbroderer han ideen om havnepromenade i Stokmarknes ytterligere:

– Se for deg å kunne gå langs promenaden, her i Stokmarknes sentrum. Det er nå mulig på grunn av de nye byggeprosjektene som kommer. Både vernebygget rundt MS Finnmarken og det nye hotellet Richard With skal begge bygge en promenade mot kysten. Da får vi politikere et ansvar. Skal man få det samme som man har i Tønsberg, en levende promenade med uterestauranter og uteliv, må man legge til rette for det også. På Sortland har man bygget utover mot havet, men har aldri bevart promenaden fordi man har hatt et større behov for areal enn hva som var tilgjengelig, sier Erwin Teigen.

Han viser til at det finnes en slik promenade i Tønsberg. For å få til noe slike må man beskytte kystlinjen i sentrum av Stokmarknes til å være en promenade, og en promenade med muligheter for næringsareal.

– Vi i FrP har en visjon for Stokmarknes. Vi ønsker å gi turistene et fint sted å sitte og nyte et godt måltid med en enda bedre utsikt. Vi vil gjøre Stokmarknes sentrum attraktivt og levende, sier han.