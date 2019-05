1.391 tilskuere på kampen

Hadsel

– Det er nok litt over 1000 personer her. Det var solgt i underkant av 1000 billetter litt før kampen, og etter det har det kommet en god del flere, sa Odd Hansen, som er en del av dugnadsgjengen i Melbo IL til VOL før kampstart

I tillegg til at cupkamper med eliteserielag trekker mye folk, bidrar nok også det at kampen er gratis for alle, til det gode besøkstallet. På slutten av kampen ble publikumstallet justert til 1.391 betalende tilskuere.

Ifølge Hansen har det aldri vært over 1.000 besøkende på Havfisk stadion tidligere. Det nærmeste man kommer er 1.rundekampen mot Bodø/Glimt i fjor, da det var rundt 700 betalende tilskuere.

Men dagens publikumsoppmøte er ikke tilskuerrekord på hjemmebane, som skal være på rundt 1.500 fra en kamp på den gamle grusbanen.

Hansen tror også at det flotte været har litt å si for interessen.

– Det gjør at rammen er veldig fin og at det er mer fristende å komme. Hadde været vært dårlig ville det sett annerledes ut, sier han.

– Jeg har hørt at det er mye folk fra Sortland her, og noen andre steder i Vesterålen. Det har også kommet en god del fra Svolvær, legger Odd Hansen til.